Ilie Bolojan a subliniat că reducerea cheltuielilor s-a produs prin mai multe măsuri, inclusiv tăierea unor posturi plătite cu ora, modificarea normelor de predare pentru directori și inspectori, dar și prin diminuarea fondurilor pentru burse.

Conform acestuia, la nivelul anului 2021, volumul total al burselor pentru elevi era de sub 200 de milioane de lei, adică aproximativ 40 de milioane de euro, și doar 4% dintre cei puțin peste trei milioane de elevi beneficiau de astfel de sprijinuri. În 2015, procentul era același, iar suma alocată burselor se situa la același nivel.

Situația s-a schimbat radical în următorii ani. În 2024, numărul total al elevilor scăzuse la aproximativ 2,2 milioane, cu aproape un milion mai puțin față de perioada anterioară, însă 62% dintre aceștia primeau burse. Astfel, aproximativ 1,4 milioane de elevi erau beneficiari, iar valoarea totală a burselor ajunsese la aproape un miliard de euro, echivalentul a 4,7 miliarde de lei.

„Impactul pe educație este la nivelul a patru, cinci miliarde anualizat. Acest impact este dat, pe de o parte, de reducerea numărului de posturi care erau acoperite de plata cu ora, aproximativ 15.000 de posturi în acestă situație, de reducerea degrevărilor, directorii, inspectorii, aproximativ 10.000 de oameni nu trebuiau să predea decât două, patru ore. Acum vor preda 10 ore și de reducerea burselor, unde am ajuns în niște situații aberante. Eram în 2021, de exemplu, cu un volum de burse de sub 200 de milioane de lei, aproximativ 40 de milioane de euro, și 4% dintre cei puțin peste trei milioane de elevi care lua burse în 2015 – de acolo am plecat – și am ajuns în 2020, după acest calcul, să plătim 40 de milioane de euro burse în România”, a spus Bolojan pentru Euronews.

Premierul a susținut că aceste creșteri nu sunt sustenabile. În opinia sa, nu este posibil ca, în doar trei ani, sumele alocate burselor să crească de 25 de ori. De asemenea, el a atras atenția asupra faptului că în România s-au acordat burse inclusiv pe perioada verii pentru studenți, lucru care nu se practică în alte țări.

Bolojan a explicat că statul nu dispunea de resursele necesare pentru a susține asemenea cheltuieli, în condițiile în care bugetul nu înregistra excedente și nu exista o situație financiară excepțională care să justifice o asemenea creștere. Totuși, el a precizat că și-ar fi dorit ca toți elevii să beneficieze de burse, însă acest lucru nu a fost posibil din punct de vedere bugetar.