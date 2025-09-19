Premierul Ilie Bolojan a vorbit joi despre perspectivele bugetului Apărării și despre felul în care România trebuie să-și consolideze securitatea. El a arătat că, în 2026, procentul alocat acestui domeniu va fi de aproximativ 2,3% din PIB, iar ulterior se va înregistra o creștere progresivă.

Oficialul a subliniat că majorarea nu se va face brusc, ci va fi graduală, pentru a ține cont de capacitatea economică a țării.

„Conform angajamentelor pe care ni le-am luat, va fi o creştere treptată a bugetului de Apărare”, a explicat Bolojan, amintind că anul viitor nivelul va fi similar cu cel actual, în jur de 2,3% din PIB.

El a adăugat că această abordare este posibilă și datorită creditului destinat Apărării, care va permite reducerea presiunii asupra resurselor interne.

„Acest credit pe care îl vom contracta pentru Apărare ne permite să înlocuim sumele pe care le alocam Apărării din creditele mult mai scumpe pe care le luăm astăzi sau din impozitele cetăţenilor”, a explicat premierul. În opinia sa, acest mecanism va garanta stabilitatea finanțării și chiar o creștere lentă, dar constantă, în următorii ani.

În aceeași intervenție, șeful Guvernului a făcut referire la rolul NATO pentru România. El a catalogat apartenența la Alianța Nord-Atlantică drept „un element vital” pentru securitatea națională. Totuși, a insistat asupra faptului că țara noastră trebuie să-și dezvolte în paralel propriile instrumente de apărare.

Premierul a invocat schimbările aduse de conflictele recente, mai ales de războiul din Ucraina, unde noile tehnologii, precum dronele, au modificat regulile luptei.

„Noi trebuie să ne creăm propriile capabilităţi de apărare, în aşa fel încât să ne adaptăm tehnica de apărare la noile realităţi”, a spus el, subliniind importanța achizițiilor de echipamente și a finanțărilor prin programe precum SAFE.

În viziunea sa, România trebuie să-și întărească apărarea alături de statele din flancul estic al NATO, menținând în același timp o colaborare strânsă cu aliații europeni și cu Statele Unite. „Colaborarea cu aliaţii europeni, cu Statele Unite este un element de bază al acestei apărări”, a punctat Bolojan, reamintind că eforturile de consolidare sunt continue.

Premierul Ilie Bolojan a vorbit și despre efectele măsurilor de austeritate asupra sectorului educațional, menționând că acestea se ridică la aproape 5 miliarde de lei. Șeful Guvernului a adus în discuție și situația burselor pentru elevi și studenți, subliniind că, în decurs de trei ani, valoarea acestora a înregistrat o creștere de aproximativ 25 de ori.

„Impactul pe educație este la nivelul a patru, cinci miliarde anualizat. Acest impact este dat, pe de o parte, de reducerea numărului de posturi care erau acoperite de plata cu ora, aproximativ 15.000 de posturi în acestă situație, de reducerea degrevărilor, directorii, inspectorii, aproximativ 10.000 de oameni nu trebuiau să predea decât două, patru ore.”