Joi, prețul petrolului a înregistrat o scădere, deoarece atenția investitorilor s-a îndreptat mai degrabă spre îngrijorările privind evoluția economiei americane, decât spre semnele de relaxare monetară aduse de prima reducere a dobânzii de referință efectuate în acest an de către Rezerva Federală (Fed).

Cotațiile petrolului au închis ziua în scădere: Brentul s-a depreciat cu 0,81%, ajungând la 67,40 dolari pe baril, iar West Texas Intermediate (WTI) a consemnat un recul de 0,73%, până la nivelul de 63,58 dolari pe baril.

Miercuri, Rezerva Federală a decis o reducere a dobânzii de politică monetară cu 0,25 puncte procentuale și a lăsat să se înțeleagă că ar putea urma și alte tăieri până la finalul anului, ca răspuns la fragilitatea pieței muncii. În mod tradițional, ieftinirea creditării are efectul de a impulsiona cererea de petrol și de a oferi sprijin cotațiilor.

”Au luat această decizie acum pentru că este clar că economia încetineşte. Rezerva Federală încearcă să restabilească creşterea”, a spus Jorge Montepeque, director general la Onyx Capital Group.

Chiar dacă în ultima săptămână numărul solicitărilor pentru ajutor de șomaj a înregistrat o diminuare, dinamica pieței muncii arată semne de slăbiciune, iar construcțiile de locuințe unifamiliale au coborât în august la cel mai scăzut prag din ultimii doi ani și jumătate, indiciu că imobiliarele vor continua să frâneze creșterea economică.

Excesul de ofertă, alături de cererea modestă de combustibili în Statele Unite – principalul consumator global de petrol – au accentuat presiunile negative asupra pieței. Piața petrolului a resimțit o presiune suplimentară, determinată atât de supraoferta existentă, cât și de slăbiciunea cererii de carburanți în Statele Unite, cel mai mare consumator la nivel mondial.

Cu toate acestea, majorarea stocurilor de distilate peste prognoze — un avans de 4 milioane de barili față de estimarea inițială de doar 1 milion — a readus în prim-plan îndoielile legate de soliditatea cererii.

Ministerul de Finanțe al Rusiei, țară care în 2024 s-a situat pe locul al doilea la nivel mondial în producția de petrol, după Statele Unite, a prezentat noi măsuri menite să apere bugetul de efectele volatilității prețurilor și de impactul sancțiunilor impuse de Occident.

Ucraina a anunțat, în paralel, că dronele sale au vizat un important complex de procesare a petrolului, un combinat petrochimic și o rafinărie, acțiune încadrată în strategia de a destabiliza infrastructura energetică a Rusiei.

Directorul general al Exxon Mobil, Darren Woods, a afirmat într-un interviu acordat publicației Financial Times că grupul american nu are în plan reluarea activităților pe teritoriul Rusiei.

Kuwait, membru al OPEC, anticipează o majorare a cererii de petrol, în special din partea țărilor asiatice, ca efect al reducerii recente a dobânzii de către Fed. QatarEnergy, compania națională din Qatar, a stabilit pentru ţiţeiul al-Shaheen cu livrare în noiembrie cel mai ridicat preț de referință înregistrat în ultimele opt luni.

Parlamentul german a adoptat primul buget anual de după modificările fiscale menite să relaxeze restricțiile, planul vizând atât investiții fără precedent pentru stimularea economiei, cât și majorarea cheltuielilor în domeniul apărării.

În sudul Libanului, Israelul a efectuat atacuri aeriene asupra unor ținte militare ale Hezbollah, cu scopul de a împiedica reconstrucția infrastructurii grupării.