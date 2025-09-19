Un document intern obținut de POLITICO dezvăluie că Austria, Belgia, Franța, Letonia, Slovenia și Spania plănuiesc să introducă restricții mai stricte asupra consumului de alcool.

Austria, Belgia, Franța, Letonia, Slovenia și Spania solicită Comisiei Europene să includă în viitorul său plan de sănătate cardiovasculară măsuri menite să limiteze consumul de alcool, vizând în special impozitele și restricțiile în materie de publicitate.

Aceste subiecte au fost dezbătute recent în cadrul unei întâlniri la nivel înalt organizate de Comisie.

Oficialii francezi susțin că o prioritate ar trebui să fie, între altele, introducerea unor taxe mai ridicate pentru tutun și alcool.

Letonia a pledat pentru majorarea accizelor și limitarea reclamelor la alcool, în timp ce Austria a insistat pe implementarea unor măsuri structurale care să abordeze factorii determinanți ai sănătății, inclusiv reglementarea mediilor comerciale ce facilitează accesul facil la tutun, alcool și alimente intens procesate.

Slovenia pledează pentru măsuri mai stricte la nivel european în privința politicilor privind tutunul, alcoolul și alimentația, iar oficialii spanioli evidențiază necesitatea unor progrese la nivel UE în reglarea factorilor sociali și comerciali care influențează sănătatea, în special în ceea ce privește dieta, consumul de alcool și tutunul.

Belgia a recomandat intensificarea acțiunilor prevăzute în Planul European de Combatere a Cancerului, incluzând revizuirea Directivei privind produsele din tutun și consolidarea reglementărilor privind alcoolul.

În prezent, Uniunea Europeană impune producătorilor de alcool doar obligația de a afișa pe etichetă procentul de alcool în volum.

În precedenta legislatură, Comisia Europeană a încercat să impună etichete mai detaliate pe băuturile alcoolice, incluzând informații nutriționale și avertismente de sănătate, în cadrul Strategiei „De la fermă la consumator”. Propunerea nu a primit însă susținere din partea capitalelor și s-a lovit de opoziția puternică a țărilor cu industrii vinicole și berărești importante.

Documentul, fără o dată clară, rezumă principalele teme abordate în iulie de un grup de experți în sănătate publică, concentrat pe prevenirea bolilor netransmisibile.

Comisia adună în aceste luni informații și perspective de la părțile interesate, pregătind astfel planul pentru sănătatea cardiovasculară, care urmează să fie lansat până la finalul anului.