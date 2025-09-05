Belgia respinge ultimul acord european privind reglementarea etichetării vinurilor. Opoziția vizează folosirea termenului „slab” pentru a desemna băuturile cu un conținut de alcool inferior standardelor oenologice. Experții în sănătate avertizează că această formulare poate induce în eroare consumatorii și cer o terminologie mai clară, care să nu minimalizeze riscurile pentru sănătate, scrie rtbf.be.

Potrivit Uniunii Europene, un vin cu 6% alcool ar putea fi etichetat drept un vin „cu conținut redus de alcool”. Toate statele membre au aprobat această măsură, cu excepția Belgiei, care consideră definiția inacceptabilă. Autoritățile federale susțin că o asemenea etichetare ar putea încuraja consumul, subestimând pericolele reale ale alcoolului.

Dezacordul privește în principal terminologia destinată consumatorilor. În cazul vinului – unde nivelul standard de alcool variază între 11% și 15% – un „conținut redus” nu echivalează neapărat cu un „conținut scăzut”.

De exemplu, o bere cu 6% nu este deloc considerată o băutură „cu conținut redus de alcool”. Diferența rezidă în natura însăși a alcoolului, indiferent de cantitatea consumată.

„Orice consum de alcool, din păcate, are un impact asupra sănătății noastre”, reamintește Martin de Duve, directorul Univers Santé. De aceea, terminologia „cu conținut redus de alcool” ar putea, potrivit acestui alcoolog și expert în sănătate publică, „induce în eroare consumatorii, făcându-i să creadă că această băutură ar fi mai puțin periculoasă”.

Nu este prima dată când Martin de Duve atrage atenția asupra pericolelor legate de consumul de alcool, în special în Belgia: această ultimă poziție a statului belgian este, pentru el, o veste bună.

Un alt element care suscită dezbateri este contextul în care se utilizează cuvântul „slab” în cazul băuturilor cu un conținut redus de alcool. Această denumire poate subestima riscurile reale pentru sănătate, precum și cantitățile consumate efectiv.

„Există o mare diferență între «conținut redus» de ceva și «conținut slab»”, explică Jean Pottier, expert în reglementarea etichetării alimentelor și a mențiunilor nutriționale la Serviciul Public Federal pentru Sănătate Publică.

Pentru a explica bine această diferență, el ne oferă un exemplu concret: o maioneză cu un conținut de grăsimi redus cu 40 % are într-adevăr un conținut redus în comparație cu o maioneză standard, dar asta nu înseamnă că este un produs cu un conținut scăzut de grăsimi. „De aceea, pentru noi, la SPF Sănătate Publică, termenul corect este „conținut redus” și în niciun caz „scăzut”.

Federația belgiană din sectorul vinurilor și băuturilor spirtoase, Vinum Et Spiritus, a transmis că sprijină poziția Serviciului Public Federal, conform căreia consumatorii trebuie să beneficieze de informații clare și corecte pe etichetele produselor. Totuși, reprezentanții organizației au adăugat că dezbaterea nu ține doar de aspectele juridice, ci și de modul în care termenii sunt percepuți în practică.

„Ca sector, susținem poziția SPF potrivit căreia consumatorii au dreptul la informații clare și corecte […]”, afirmă federația belgiană din sectorul vinurilor și băuturilor spirtoase, Vinum Et Spiritus.

Aceștia au recunoscut că expresia „conținut redus de alcool” – mai ales în varianta olandeză alcoholarm – nu reprezintă cea mai potrivită traducere a termenului european low-alcohol. Cu toate acestea, deoarece este utilizată întotdeauna alături de cuvântul „vin”, formularea nu ar putea fi considerată înșelătoare.

„În același timp, dorim să aducem o nuanță importantă. Dezbaterea nu se referă doar la termenul juridic, ci și la modul în care acesta este înțeles în practică de către consumatori. Recunoaștem că „conținut redus de alcool” (în special „alcoholarm” în limba olandeză) nu este în sine cea mai clară traducere a termenului european „low-alcohol”. „Însă, întrucât este întotdeauna utilizat în combinație cu cuvântul „vin”, considerăm că nu poate fi considerat înșelător”, apreciază Federația.

Organizația a subliniat și faptul că legislația obligă la menționarea explicită a procentului de alcool, ceea ce face ca majoritatea consumatorilor, cunoscând nivelul mediu al vinului (între 11% și 14,5%), să interpreteze corect o etichetă de tipul „vin cu conținut redus de alcool” – adică drept un vin cu un nivel semnificativ mai mic decât cel obișnuit. Din această perspectivă, măsura europeană ar putea fi văzută ca o completare utilă a reglementărilor existente, atrăgând atenția asupra diferenței de concentrație.

„Legislația în materie de etichetare prevede, de altfel, obligația de a menționa în mod explicit procentul de alcool. Prin urmare, consumatorii știu, în general, că vinul conține în medie între 11 și 14,5 % alcool și vor interpreta „vin cu conținut redus de alcool” ca fiind un vin cu un conținut de alcool semnificativ mai mic. Această nouă măsură poate fi considerată, așadar, ca o completare a celei existente, pentru a atrage atenția consumatorilor asupra unui procent mai mic decât cel prezent în mod obișnuit în vin”, consideră sectorul.

Federația consideră că dezbaterea ține mai ales de alegerea termenilor și promite transparență totală în informarea consumatorilor.

„În opinia noastră, dezbaterea se referă mai puțin la acuratețea faptelor sau la înșelăciune, cât la alegerea limbajului și a modului de comunicare. Luăm acest aspect în serios și continuăm să urmărim situația împreună cu sectorul, astfel încât consumatorul să fie informat în modul cel mai corect și transparent posibil”, rezumă Julie Galot, responsabilă de comunicare la Vinum Et Spiritus.

Opoziția Serviciului Public Federal justifică refuzul de a adera la acest acord european prin dorința de a preveni abuzurile legate de alcool. Cifrele publicate de OMS în 2024 sunt într-adevăr îngrijorătoare: 300.000 de decese înregistrate în fiecare an, dintre care aproximativ 50.000 sunt cauzate de cancer. Alcoolul rămâne prima cauză de deces sau handicap la persoanele cu vârste cuprinse între 15 și 49 de ani.

Discuția privind etichetarea corectă nu se va opri aici: ea va continua în curând în Parlamentul European.