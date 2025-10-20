În opinia sa, statul ar trebui să impună companiilor din domeniu obligația de a oferi clienților întregul pachet de servicii, de la monitorizarea rețelelor până la intervenția efectivă în cazul producerii unei avarii.

Adrian Negrescu consideră că responsabilitatea companiei Distrigaz nu trebuie să se limiteze la nivelul contorului de la bloc. El susține că, având în vedere că societatea își autorizează propriile firme de intervenție, aceasta ar trebui să se ocupe integral de gestionarea situațiilor de urgență. Distrigaz deține baza de date, informațiile tehnice și specialiștii necesari pentru a interveni rapid și eficient în scenariile de risc, motiv pentru care, potrivit economistului, ar trebui să preia această responsabilitate în mod direct.

Economistul atrage atenția că, în prezent, beneficiarii, inclusiv asociațiile de proprietari, sunt nevoiți să caute singuri firme de reparații atunci când apar probleme, fiind victimele unui sistem clientelar, caracterizat de abuzuri de poziție dominantă. Potrivit acestuia, firmele de instalații acreditate își impun propriile condiții și tarife, fără ca beneficiarii să aibă vreo posibilitate reală de contestare sau negociere.

„ANRE trebuie sa propuna, de urgenta, modificarea legislatiei in domeniul gazelor naturale. Statul trebuie sa oblige companiile din acest sector sa ofere intregul pachet de servicii pentru clienti, de la monitorizarea retelelor pana la interventia in caz de avarie. Responsabilitatea Distrigaz nu ar trebui sa se limiteze la contorul blocului. Daca tot isi autorizeaza propriile firme de interventie, sa fie cea care gestioneaza interventia in caz de avarie.

Are baza de date, toate datele tehnice si specialistii capabili sa gestioneze rapid un scenariu de risc. Altfel spus, nu asociatiile de proprietari sau ceilalti beneficiari sa fie nevoiti sa caute o firma de reparatii ci sa fie in responsabilitatea Distrigaz aceasta activitate”, a scris Negrescu pe Facebook.

Negrescu propune ca Distrigaz, în calitate de operator principal, să coordoneze toate intervențiile, să stabilească modul de acțiune, dinamica acestora, disponibilitatea serviciilor și mai ales costurile. În viziunea sa, costurile intervențiilor nu ar trebui achitate separat de către clienți, ci ar trebui incluse direct pe factura de gaze, proporțional cu valoarea lucrărilor efectuate.

În continuarea mesajului său, economistul subliniază că, pe lângă modificările legislative care ar trebui promovate de ANRE, este necesară și implicarea statului în asigurarea respectării legii privind asigurările obligatorii ale locuințelor (polița PAD). Negrescu propune ca primăriile să condiționeze plata taxelor și impozitelor locale de prezentarea dovezii unei asigurări obligatorii împotriva dezastrelor, astfel încât responsabilitatea protejării locuințelor să devină una efectiv aplicată, nu doar declarativă.

„Si asta in conditiile in care beneficiarii sunt, in acest moment, victimele unui adevarat sistem clientelar, cu puternice tente de abuz de pozitie dominanta, in care firmele de instalatii acreditate isi impun conditiile, tarifele, fara nicio posibilitate de apel din partea clientilor. Daca tot le agreaza, Distrigaz trebuie sa le gestioneze interventiile, sa stabileasca modul de actiune, dinamica interventiilor, disponibilitatea serviciilor si mai ales costul acestora. In mod normal, toate costurile de interventie n-ar trebui sa fie platite separat ci pe factura de gaze a clientului intr-un sistem de plata in functie de valoarea interventiei. Dincolo de modificarea legii, initiata de ANRE, ar trebui ca si statul sa oblige primariile sa respecte legea asigurarilor obligatorii. Primariile ar trebui sa conditioneze plata taxelor si impozitelor locale de dovada asigurarii PAD impotriva dezastrelor”, a conchis Negrescu.

