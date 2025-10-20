Președintele României, Nicușor Dan, a exclus varianta unei demisii a premierului Ilie Bolojan, după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a declarat neconstituțională legea privind pensiile magistraților. Șeful statului a explicat că decizia Curții nu este un motiv suficient pentru o criză guvernamentală și că responsabilitatea politică trebuie privită cu discernământ.

„Nicidecum, am spus asta de mai multe ori, nu este o chestiune pentru care guvernul să-și dea demisia”, a declarat Nicușor Dan la postul Antena 1, întrebat dacă premierul ar trebui să se retragă din funcție în urma verdictului CCR.

Președintele s-a arătat optimist că procesul de reformare a sistemului de pensii speciale pentru magistrați va fi dus la capăt în cursul anului viitor, chiar dacă legea adoptată de Parlament a fost respinsă de Curte.

„Eu cred că în cursul anului 2025 această problemă va fi rezolvată. Eu sunt convins că anul ăsta o să avem o nouă prevedere legală, inclusiv acel aviz al CSM, care să treacă de CCR”, a precizat șeful statului.

CCR a declarat neconstituțională legea privind pensiile magistraților pe 20 octombrie 2025, motivând lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), un element obligatoriu în procesul legislativ.

În acest context, Nicușor Dan a explicat că, deși avizul CSM este obligatoriu, legea nu precizează în cât timp trebuie emis acest document.

„Prevederile actuale nu stabilesc un termen limită pentru transmiterea avizului, fie el pozitiv sau negativ, dar Parlamentul trebuie să se asigure că solicitarea este făcută în mod corect și complet.”

Referindu-se la forma actuală a pensiilor de serviciu din sistemul judiciar, președintele a calificat drept „aberant” faptul că pensia unui magistrat poate fi egală cu salariul din timpul activității, ba chiar, în unele cazuri, mai mare.

„Pensia este cât salariul, și înainte era și mai mare decât salariul”, a subliniat Nicușor Dan, adăugând că o asemenea situație nu este sustenabilă din punct de vedere bugetar și nu corespunde principiului echității sociale.

Totodată, președintele a susținut poziția premierului Bolojan privind necesitatea creșterii vârstei de pensionare în sistemul judiciar.

„Acest sistem stimulează oamenii să iasă din sistem cât încă sunt în putere”, a spus el, sugerând că o reformă trebuie să vizeze și menținerea magistraților cu experiență în activitate pentru o perioadă mai lungă.

Nicușor Dan a subliniat că toate cele patru partide din coaliția de guvernare susțin necesitatea modificării sistemului de pensii pentru magistrați și că, în următoarele luni, guvernul și Parlamentul vor lucra la o nouă formă a legii care să respecte observațiile Curții Constituționale și cerințele Comisiei Europene.