Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni seară, la Antena 3 CNN, că Ministerul pe care îl conduce a respectat toate procedurile legale privind proiectul de lege referitor la pensiile magistraților, chiar dacă avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nu a fost emis la momentul asumării răspunderii Guvernului în Parlament.

Manole a precizat că a informat Cancelaria Prim-ministrului despre stadiul documentelor și despre faptul că avizul CSM fusese doar solicitat, nu și primit.

„Ministerul Muncii nu are ce să-și reproșeze nicio secundă din punct de vedere al conduitei și al lucrurilor pe acest proiect și am văzut și din postarea premierului că nu e niciun reproș la adresa noastră”, a subliniat ministrul.

Potrivit acestuia, Ministerul Muncii a acționat în deplină transparență și a colaborat constant atât cu premierul, cât și cu Cancelaria. „Pe tot parcursul procedurii instituționale referitoare la acest proiect am comunicat pas cu pas la fiecare dintre momente inclusiv la ora la punerea în transparență, la ora punerii în transparență, cu premierul și cu cancelaria”, a spus Manole.

El a explicat că instituția a transmis două adrese către CSM – una pentru consultare și o alta pentru avizare – tocmai pentru a respecta etapele legale.

„Se vede și din faptul că am făcut două adrese. De ce am trimis de două ori. Și aici e o dilemă și trebuie clarificată, de ce am trimis de două ori, o dată spre consultare și apoi spre avizare. În al treilea rând, în ziua ședinței de Guvern de asumare am avut o comunicare onestă și colegială și cu Cancelaria, deși co-inițiatorii eram noi și Justiția. Am comunicat și cu Cancelaria căci era un proiect despre care premierul a vorbit de multe, de mare interes public și am vrut să fim siguri că nu este nicio sincopă, nicio greșeală”, a detaliat ministrul.

Conform datelor oficiale, Ministerul Muncii a transmis solicitarea de aviz către CSM pe 22 august, iar termenul legal pentru primirea unui răspuns era de 30 de zile. Cu toate acestea, Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament la doar zece zile după acel moment, pe 1 septembrie, fără ca avizul consultativ al CSM să fi fost emis.

Florin Manole a confirmat că această situație a fost adusă la cunoștința Cancelariei. „Despre discuțiile referitoare la constituționalitate au fost observații dinspre ministerul Justiției care are mai multe competențe pe domeniile acestea”, a mai spus el.

Manole a insistat că toate instituțiile implicate – inclusiv Ministerul Justiției – au colaborat corect și transparent. „Ministerul Muncii nu are ce să-și reproșeze nicio secundă din punct de vedere al conduitei și al lucrurilor pe acest proiect și am văzut și din postarea premierului că nu e niciun reproș la adresa noastră. Ministerul Justiției a comunicat la fel de consistent și de serios cu cancelaria pe acest proiect. Vă garantez, inclusiv din punct de vedere cantitativ”, a adăugat oficialul.

Curtea Constituțională a României (CCR) a confirmat însă că Executivul a încălcat legea atunci când a mers mai departe cu asumarea răspunderii înainte de a primi avizul CSM. Așa cum publicația Gândul a relatat încă de duminică seara, judecătorii constituționali au constatat că proiectul de lege privind pensionarea magistraților, promovat la inițiativa lui Ilie Bolojan, nu a avut avizul Consiliului Superior al Magistraturii.