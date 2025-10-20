Ministrul Muncii, Florin Manole, a relatat că, până luna trecută, în cadrul Corpului de Control al Agenției Naționale pentru Dizabilitate lucra o singură persoană care verifica legalitatea a 950.000 de dosare aflate în plată.

Ministrul a precizat că numărul funcționarilor a fost dublat recent, însă situația rămâne critică.

El a explicat că Ministerul Muncii derulează în prezent o serie de controale în mai multe județe, pe baza unei metodologii clare, pentru a verifica autenticitatea dosarelor de dizabilitate.

„Am avut chiar o discuție cu premierul despre controalele referitoare la dosarele persoanelor cu dizabilități. Facem o serie de controale acum în mai multe județe, există o metodologie. Dar la Corpul de Control al Agenției Naționale pentru Dizabilitate, doar ce am dublat numărul de funcționari. Era unu, acum sunt doi. Vorbim despre 950.000 de dosare în plată. Era un singur om care se ocupa până acum o lună”, a declarat Florin Manole la DCNews.

Ministrul Muncii a precizat că, în urma controalelor efectuate până acum, s-a constatat că aproximativ 25% dintre dosarele analizate sunt false. Situația este și mai gravă în București, unde procentul de fraudă ar ajunge la 26%.

„Am găsit și 25% din eșantion fraude. În București, 26% fraudă, da!”, a spus Manole în interviu.

El a subliniat că Ministerul va continua verificările și că este necesară o reformă în modul de evaluare a persoanelor cu dizabilități pentru a evita acordarea de beneficii nejustificate.

Ministrul a menționat și o situație particulară prevăzută în actuala legislație, care include psoriazisul — o boală dermatologică — între afecțiunile ce pot fi încadrate la dizabilitate.

„Sigur, probabil că vom scoate psoriazisul dintre criteriile de dizabilitate din România”, a afirmat Florin Manole, într-un ton ironic, adăugând că unele prevederi trebuie clarificate pentru a nu fi folosite abuziv.

Ministrul a spus că obiectivul controalelor este acela de a curăța sistemul de nereguli și de a asigura sprijinul real pentru persoanele care au într-adevăr nevoie.