Potrivit lui Florin Manole, există o fraudă în cazul Capitalei, privind eşantionul evaluat de corpul de control al ministrului. Așadar, a spus oficialul, ambele părți au comis erori.

„Corpul de control al ministrului a început deja controalele certificatelor de handicap. În cazul Bucureştiului, de exemplu, există o fraudă, atunci când vorbim despre eşantionul evaluat de corpul de control al ministrului, de aproape 26%, fie documente neconforme, fie dosare incomplete, fie dosare care nu au fost evaluate corect şi au defavorizat de fapt pe cei care aveau dreptul să beneficieze. Deci greşelile sunt în ambele sensuri, sau erorile, sau fraudele”, a declarat el la Palatul Parlamentului.

Ministrul Muncii a mai precizat că evaluarea certificatelor de handicap este în desfășurare și că vor fi verificate și alte județe.

Oficialul anunțat, totodată, că vor fi modificate criteriile de acordare a gradului de handicap. Acesta a asigurat însă că această schimbare nu va produce reevaluarea nimănui.

De asemenea, vor fi trecute în grad permanent anumite probleme ce aveau reevaluări, care din punct de vedere medical, puteau fi considerate incorecte.

„A început şi un demers de corectare a sistemului. Pe de o parte, este vorba despre o modificare a criteriilor de încadrare, modificare care însă, foarte important de spus, nu va produce reevaluarea niciunui om, adică nu va fi cazul să vedeţi oameni care au, de exemplu, probleme irecuperabile care să vină să fie verificaţi, să vadă odată în plus dacă o amputare s-a modificat sau nu. Mai mult decât atât, noile criterii trec în grad permanent anumite probleme care acum aveau reevaluări pe care medical le putem considera incorecte, pentru că nu se putea repara sau vindeca respectiva dizabilitate. În tot acest proces, care a început cu punerea în transparenţă vineri a ordinului comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Muncii, ascultăm pe toată lumea, invităm toate organizaţiile specializate sau care reprezintă persoanele cu dizabilităţi, primim toate mesajele pe Facebook, prin telefon, prin e-mail, prin orice mod astfel încât să integrăm toate opiniile şi să nu nedreptăţim pe nimeni. Nu va exista o grabă în a legifera în legătură cu drepturile persoanelor cu dizabilităţi pentru a nu-i afecta”,

Florin Manole a mai informat că, în urma controalelor efectuate, în cazul celor vinovați de fraudă, au fost deja trimise unele documente Parchetelor. Totodată, unele persoane au ieșit din sistem din motive obiective, motiv pentru care nu mai beneficiază de statut și de sumele de bani aferente.