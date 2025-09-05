Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat rezultatele verificărilor efectuate asupra dosarelor de pensii de handicap din București. Evaluarea, desfășurată între aprilie și iunie 2025, a vizat 2.083 de dosare, iar în urma controlului s-a constatat că peste 26% dintre acestea conțin fraude sau nereguli.

Oficialul a explicat că au fost identificate mai multe categorii de probleme: dosare care nu respectau criteriile legale, dosare aprobate în sistemul informatic fără documente fizice esențiale – cum ar fi acte de identitate, referate sau scrisori medicale – și cazuri de documente falsificate. Ministrul a subliniat că unele comisii de evaluare au fost induse în eroare chiar de parafe falsificate grosolan, inclusiv prin greșeli evidente de scriere.

„Vorbim despre dosare care nu respectă criteriile, de persoane care beneficiau de decizii în sistemul informatic, dar nu existau documentele fizice esențiale: documente de identitate, referate, scrisori medicale. Apoi, este cazul dosarelor cu documente false. Există, nu extrem de multe, dar există dosare cu documente falsificate. Și au fost falsificate prost, pentru că nu au știut unii sa scrie ‘psihiatru’ și au scris pe parafă greșit (‘SPIHIATRU’, n.r.). Și au încercat să convingă comisia. Și unele comisii s-au lăsat convinse că e o parafă corectă și că omul ăla are o adevărată problemă, ceea ce evident că nu era cazul”, a detaliat Florin Manole.

Potrivit datelor prezentate, în urma verificărilor:

189 de persoane au rămas fără certificat,

190 au fost încadrate într-un grad inferior,

141 au fost încadrate într-un grad superior, în aceste situații fiind vorba de erori ale statului în defavoarea cetățenilor,

29 au renunțat la permisul de conducere,

5 au renunțat la certificatul de handicap,

1.506 dosare s-au dovedit a fi în regulă.

Florin Manole a arătat că procentul ridicat de fraude și erori arată necesitatea unei reforme profunde a sistemului. Acesta a subliniat că este nevoie de o reevaluare a criteriilor, de digitalizarea documentelor și de un proces mai transparent și mai ușor de verificat.

Ministrul a precizat că se colaborează deja cu Ministerul Sănătății și cu organizațiile neguvernamentale, oferind ca exemplu Asociația Nevăzătorilor, care a transmis că fraudele nedreptățesc persoanele cu dizabilități reale.

”Procentul de fraudă sau de eroare a sistemului față de cetățean este atât de mare, încât se impune neapărat o reevaluare a criteriilor, o transparentizare și o reformă a întregii metodologii, astfel încât ea sa fie si transparentă, si trasabilă, si ușor de verificat. Fără persoane în sistemul informatic, dar care nu au documente fizice. Haideți sa digitalizăm documentele și să fie accesibile pentru controlul medicilor, care sa facă un supra-control. Evident, ele nu trebuie sa fie publice, pentru că sunt documente medicale care trebuie sa rămână confidențiale. Trebuie să continuăm și vom continua aceste controale si mai ales trebuie sa colaboram – și facem asta – cu Ministerul Sănătății (…)”, continuă ministrul Florin Manole.

Totodată, Asociația Surzilor a avertizat asupra impostorilor care strâng bani pe străzi pretinzând că reprezintă organizația.

”’Sunt și impostori’, îmi spuneau ei, cu referire la cei care fac strângeri de fonduri prin oraș în numele acestei asociații și care, de fapt nu sunt membri ai asociației. Și-i avertizez toți cetățenii să nu se lase păcăliți, să fie foarte atenți atunci când, din bună-credință, încearcă să ajute pe stradă. Și uneori e evident că sunt organizații caritabile serioase, dar alteori nu sunt. Ni s-a spus de la Asociația Persoanelor cu Deficiențe Auditive că falși surzi, ca să citez, încercau să strângă fonduri în numele asociației și așa mai departe”, spune ministrul.

Florin Manole a insistat că procesul de reformă nu va ignora nicio opinie și nicio critică venită din partea organizațiilor sau a beneficiarilor, scopul fiind eliminarea fraudelor și asigurarea unor beneficii corecte pentru cei care le merită cu adevărat.