Florin Manole a atras atenția că acest fenomen afectează în special categoriile vulnerabile, persoane cu un nivel redus de educație, resurse limitate sau aparținând minorităților etnice și religioase, care sunt primele expuse riscului de exploatare.

Ministrul Muncii a precizat că lupta împotriva traficului de persoane nu poate fi purtată izolat, ci trebuie să implice cooperarea tuturor actorilor sociali. Parlamentul, Guvernul, organizațiile neguvernamentale, comunitatea internațională, dar și mediul artistic și mass-media trebuie să acționeze împreună pentru combaterea acestui flagel. Ministrul a insistat asupra ideii că fiecare victimă are nevoie de sprijin concret, iar statul român trebuie să ofere servicii adecvate și accesibile, nu doar protecție juridică.

„Traficul de persoane afectează în mod disproporţional şi preponderent grupurile vulnerabile, fie că vorbim de minorităţi etnice sau religioase, fie că vorbim oameni cu mai puţină educaţie sau cu mai puţin acces la resurse materiale. Cei vulnerabili sunt primele victime, sunt cele mai expuse persoane la acest fenomen extrem de dăunător”, a spus Florin Manole.

În prezent, o mare parte a acestor servicii sunt oferite de organizațiile neguvernamentale, care rămân, de cele mai multe ori, singurele implicate în sprijinirea victimelor traficului de persoane. Ministrul a afirmat că România are obligația să le susțină și să dezvolte, cu sprijinul Parlamentului și al Guvernului, un sistem coerent și bine finanțat de asistență.

Serviciile destinate victimelor sunt esențiale nu doar pentru reintegrarea socială, ci și pentru derularea eficientă a proceselor penale împotriva traficanților. Acestea pot oferi persoanelor afectate șansa unei vieți normale după trauma exploatării și le pot reda încrederea în societate și în propriul viitor.

„Iar pentru asta, astăzi, România este datoare şi trebuie să mulţumesc organizaţiilor neguvernamentale care sunt aproape singure de cele mai multe ori în livrarea serviciilor sociale, şi nu numai, pentru victimele traficului de persoane. Şi România în perioada următoare trebuie – şi o va face şi cu ajutorul Parlamentului şi cu ajutorul Guvernului – va trebui să aibă un cadru legislativ şi un buget suficient pentru a asigura fiecărei victime serviciile de care are nevoie, pentru că serviciile pentru victimele traficului de persoane sunt importante inclusiv din perspectiva procesului penal. Serviciile sunt cele care arată unei victime a traficului de persoane că există o viaţă după ce ai fost traficat sau traficată, că există şanse ca tu să primeşti ajutor, că există şanse ca tu să ai un viitor şi o viaţă cât de normală se poate, după ce ai scăpat din această opresiune”, a mai spus ministrul.

Florin Manole a făcut aceste declarații în cadrul evenimentului „Prevenirea traficului de persoane – angajament național pentru comunități în siguranță”, desfășurat la Palatul Parlamentului. Manifestarea a fost organizată de Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru combaterea traficului de persoane, în parteneriat cu Asociația eLiberare și Fundația Human Thread.