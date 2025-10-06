În cadrul unei acţiuni desfăşurate la nivel naţional, Inspecţia Muncii a verificat modul în care sunt respectate drepturile lucrătorilor zilieri din mai multe domenii. Campania, desfăşurată între 7 iulie şi 19 septembrie 2025, a vizat în special agricultura, sectorul HoReCa şi diverse servicii, precum întreţinerea spaţiilor verzi şi organizarea de evenimente.

Instituţia a anunţat că în urma controalelor s-au aplicat amenzi totale de 1.008.000 de lei. În acelaşi timp, inspectorii de muncă au dispus 660 de măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor constatate la locurile de muncă. Acestea au inclus, printre altele, cerinţe privind evidenţa zilierilor, condiţiile de siguranţă şi plata remuneraţiilor.

Potrivit datelor oficiale, au fost controlaţi 439 de beneficiari care utilizau un total de 2.997 de lucrători zilieri. Printre aceştia, 119 erau tineri sub 18 ani, ceea ce a ridicat semne de întrebare în privinţa respectării reglementărilor privind protecţia minorilor la locul de muncă.

Inspectorii de muncă au identificat mai multe nereguli esenţiale, unele dintre ele cu impact direct asupra siguranţei şi drepturilor lucrătorilor. Printre abaterile constatate se numără netransmiterea zilnică a Registrului electronic al zilierilor către inspectoratele teritoriale de muncă, folosirea acestora în activităţi nepermise de lege şi neplata remuneraţiei cuvenite.

De asemenea, în numeroase cazuri lipsea acordul scris pentru plata săptămânală a muncii prestate, ceea ce încalcă prevederile legale privind transparenţa şi corectitudinea relaţiilor de muncă. Aceste constatări arată că o parte dintre angajatori nu respectă cerinţele minime impuse de legislaţia în vigoare privind activităţile ocazionale.

„Protecţia zilierilor şi asigurarea securităţii muncii nu sunt opţionale, ci obligaţii legale ferme. Nu vom tolera sub nicio formă exploatarea prin muncă sau ignorarea condiţiilor elementare de siguranţă. Inspecţia Muncii va intensifica aceste acţiuni de control pentru a conştientiza atât beneficiarii, cât şi zilierii de necesitatea respectării legii”, a declarat Mihai Uca, Inspector General de Stat Adjunct.

Rezultatele campaniei au fost comentate şi de ministrul Muncii, Florin Manole, care a transmis un mesaj ferm privind necesitatea protejării lucrătorilor, în special a minorilor. Acesta a precizat că munca ocazională trebuie să se desfăşoare în condiţii de siguranţă şi respect faţă de oameni, nu prin abuz sau lipsă de plată.

„În ultima campanie, Inspecţia Muncii a verificat cum sunt protejaţi zilierii în muncile ocazionale. Am descoperit prea multe cazuri în care oamenii au fost lăsaţi fără plată, puşi să facă munci care nu erau permise sau lipsiţi de condiţii minime de siguranţă. Printre ei s-au aflat şi 119 tineri sub 18 ani şi asta este absolut inacceptabil”, a scris, luni, pe Facebook, ministrul Muncii, Florin Manole.

Oficialul a reiterat că munca trebuie să însemne respect şi demnitate, nu exploatare.

„Vom continua să avem astfel de campanii şi să intervenim ferm ori de câte ori legea este încălcată, pentru a proteja zilierii şi pentru a ne asigura că minorii nu mai sunt expuşi abuzurilor”, a adăugat ministrul.

Ministerul Muncii a anunţat că acţiunile de verificare vor continua în perioada următoare, în special în sectoarele unde există un număr mare de lucrători ocazionali. Scopul acestor controale este reducerea riscurilor de exploatare şi creşterea gradului de conştientizare privind importanţa respectării legislaţiei muncii.

Inspecţia Muncii a subliniat că zilierii au dreptul la remuneraţie pentru fiecare zi de muncă prestată, la condiţii de siguranţă şi la un tratament corect. În acelaşi timp, beneficiarii care îi angajează sunt obligaţi să respecte procedurile legale, inclusiv transmiterea în Registrul electronic şi acordarea drepturilor aferente.

Prin această campanie, autorităţile transmit un semnal clar: respectarea legii muncii este o responsabilitate comună, iar abaterile nu vor fi trecute cu vederea.