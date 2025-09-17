Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că inspectorii de muncă au descoperit în urma a peste 2.000 de verificări 370 de persoane care desfășurau activități fără a fi declarate oficial.

Cazul cel mai grav a fost înregistrat la o fabrică de mobilă din Bihor, unde 295 de angajați, înregistrați ca lucrători part-time, munceau efectiv în fiecare zi fără echipament de protecție și fără să beneficieze de drepturile legale.

”Fiecare produs de mobilier înseamnă munca unor oameni care trudesc zi de zi. Ei merită siguranţă, nu hârtii care ascund realitatea. În urma a peste 2.000 de controale, inspectorii de muncă au depistat 370 de persoane care munceau nedeclarat. Doar la o fabrică de mobilă din Bihor au fost găsiţi 295 de angajaţi care, deşi aveau contracte part-time, lucrau zilnic, fără protecţie şi fără drepturile cuvenite”, spune ministrul Muncii într-o postare pe Facebook.

Florin Manole a mai subliniat că autoritățile vor continua să lupte împotriva muncii la negru și că protejarea angajaților rămâne o prioritate, insistând asupra respectului pentru fiecare persoană și pentru munca depusă.





Miercuri, Inspecția Muncii a făcut publice rezultatele verificărilor efectuate în perioada 8–12 septembrie 2025, care s-au soldat cu sancțiuni totale de peste 3,4 milioane de lei și cu identificarea a 370 de persoane care lucrau fără a fi declarate oficial.

”În perioada 08.09-12.09.2025, Inspecţia Muncii a efectuat 2.055 de acţiuni de control, din care 1.160 au fost în domeniul relaţiilor de muncă şi 895 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în cadrul cărora a aplicat 1.279 de sancţiuni contravenţionale, din care, 432 amenzi în cuantum de 3.484.900 lei”, precizează instituţia.

Inspecția Muncii a precizat că, dintre cele 370 de persoane identificate muncind nedeclarat, 295 lucrau la o fabrică de mobilă din Bihor pe contracte part-time, depășindu-și însă programul stabilit. Totodată, inspectorii au aplicat 765 de sancțiuni în domeniul securității și sănătății în muncă, dintre care 182 amenzi în valoare totală de 927.000 de lei și 583 avertismente, și au dispus 927 de măsuri pentru remedierea neregulilor constatate.

În timpul controalelor, inspectorii de muncă au identificat și au oprit trei echipamente periculoase — o schelă neconformă, un fierăstrău circular fără apărătoare și o centrală termică neautorizată de ISCIR — care reprezentau riscuri serioase pentru siguranța angajaților. De asemenea, au fost suspendate un loc de muncă, din cauza neimplementării măsurilor de prevenire a căderilor de la înălțime, și activitatea unui punct de lucru desfășurată într-o încăpere cu risc de explozie.

Inspecția Muncii a transmis că va crește ritmul verificărilor la nivel național pentru a se asigura că angajatorii respectă legea și că locurile de muncă rămân sigure și corecte pentru toți angajații.