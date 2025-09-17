La întâlnirea de coaliție de miercuri, 17 septembrie, PSD, prin vocea liderului Sorin Grindeanu, a prezentat un document cu argumente și date care susțin necesitatea menținerii plafonării la alimentele de bază. De această dată, premierul Ilie Bolojan nu a respins din start ideea, așa cum procedase anterior.

Surse politice au declarat pentru Libertatea că șeful Executivului și președintele PNL a cerut o săptămână de răgaz pentru a analiza documentul depus de social-democrați și pentru a solicita informații suplimentare, înainte de a lua o decizie definitivă.

Atât UDMR, cât și USR s-au exprimat, de asemenea, în favoarea prelungirii plafonării. O hotărâre finală urmează să fie luată până la sfârșitul lunii septembrie.

Știrea inițială

Întâlnirea de miercuri a coaliției PSD–PNL–USR–UDMR s-a încheiat cu dezamăgire pentru cei care sperau la decizii clare.

„A fost o discuție productivă despre funcționarea coaliției. Nu s-au luat decizii anume. Rămâne să analizăm variantele până săptămâna viitoare”, potrivit surselor politice stiripesurse.ro.

În ciuda presiunii publice și a termenelor administrative, partidele aflate la guvernare au rămas în zona tatonărilor.

Pe agenda întâlnirii s-a aflat pachetul de reformă privind administrația publică locală. Premierul a insistat pentru reducerea cu 10% a posturilor din primării, într-un ritm accelerat care să genereze economii vizibile încă din toamnă.

În schimb, PSD și UDMR au cerut o abordare centrată pe limitarea cheltuielilor, nu pe reducerea de personal: plafonarea costurilor, eficientizarea prin reorganizare și digitalizare, dar fără concedieri masive. Divergența – tăiere rapidă de posturi versus ajustări prin bugete și norme – a rămas fără soluție, iar ședința s-a încheiat fără un acord sau un document oficial care să intre în procedura de avizare.

Blocajul lovește direct în primari, cei care ar trebui să pună în practică măsurile. De altfel, premierul are programată de la ora 14.00 o întâlnire cu edilii, cei mai afectați de eventualele restructurări.

În paralel, alte dosare tensionează coaliția. Tema plafonării adaosului la alimentele de bază după 1 octombrie a revenit în discuție. PSD susține măsura pentru a tempera scumpirile, în timp ce PNL și USR avertizează că aceasta ar distorsiona piața și ar avea efecte limitate pe termen mediu.

La acestea se adaugă și zvonurile recurente privind o posibilă demisie a premierului, infirmate în mod categoric în ultimele zile drept „fake”. Totuși, tensiunile interne rămân vizibile, iar fiecare subiect delicat este interpretat și în cheia fragilului echilibru din coaliție.