Radu Burnete, consilierul președintelui Nicușor Dan, susține că structura actuală a administrației locale este depășită. El susține că nu avem nevoie de atât de multe județe și localități, având în vedere că tehnologia redefinește acum modul în care funcționează societatea.

„Nu avem nevoie de atâtea județe și localități și straturi administrative într-o lume în care tehnologia a schimbat radical lucrurile. Computerele cuantice și primarii lui Caragiale nu pot coexista. Este o iluzie”, scrie el.

Radu Burnete a afirmat că singura armă reală pentru a proteja România de asaltul informațional și ideologic venit din est, dar și din interior, este să arătăm că lucrurile se pot face altfel. El consideră că România este blocată într-un model administrativ și economic care și-a atins limitele, iar schimbarea este amânată constant din cauza fricii celor care se agață de acest sistem depășit.

„Am încercat 20 de ani să selectăm administratori independenți, autonomi și competenți. Până când mai încercăm? Nu se poate fără o participație măcar minoritară a mediului privat.”

El a subliniat că nu mai este suficient să digitalizăm dosarele clasice, precizând că aceasta ar fi trebuit realizată încă din 2010. În opinia sa, acum este nevoie să regândim administrația pentru epoca cloud și a inteligenței artificiale, folosindu-le în interes public, și nu pentru a căuta „cele mai bune rețete de pastramă”.

Burnete susține că România dispune pentru prima dată de suficient capital autohton, care ar putea genera „al doilea miracol economic după cel al aderării la UE”. El precizează că acest capital fie rămâne blocat în conturi sau în fondurile de pensii, fie pleacă în alte țări unde produce randamente pentru alții, subliniind că investițiile străine, deși utile, nu mai sunt de mult timp suficiente.

„Nu mai bine vedem noi cum facem să avem mai multe mici afaceri la sate, cum să producem mai multe și mai bine și cu salarii mai mari ca să fie irelevant cât costă un kilogram de făină?”.

Radu Burnete avertizează că atât România, cât și Europa se confruntă cu o problemă critică: ritmul lent de adaptare și inexistența unei industrii de apărare puternice care să le asigure securitatea pe termen lung.

„Este o prostie să ne întrebăm dacă vrem pensii și educație sau vrem drone și sateliți. Vrem de amândouă și de asta trebuie să dăm drumul energiilor pozitive și creatoare ale acestei țări.”

El a spus că, de fiecare dată când postează, primește mesaje în care oamenii îi transmit că s-au săturat de vorbe, dar a precizat că nu poate să se oprească. El intenționează să continue să atragă atenția asupra anumitor aspecte, pentru ca mesajele sale să ajungă la administrație, partide și la toți cei care își doresc o Românie mai sigură și mai prosperă.

„Am primit un reproș care m-a cam atins, că nu fac suficient. Că mă limitez la ceea ce este posibil astăzi. Că mă ocup de mici șantiere care oricât de importante, nu rezolvă problema fundamentală a României.”

Radu Burnete consideră că adevărata problemă a României nu este geopolitică, ci derivă din neputința noastră de a ține pasul cu schimbările rapide ale lumii moderne.