Premierul Ilie Bolojan a fost prezent marți seara în studioul emisiunii „Sinteza Zilei”, moderată de Mihai Gâdea la Antena 3 CNN. Deși apariția sa urma să atragă un număr mare de telespectatori în prime-time, interviul nu a reușit să genereze interesul așteptat, publicul orientându-se spre o altă emisiune difuzată simultan pe un post rival.

La fel ca în cazul apariției lui Nicușor Dan în aceeași emisiune, intervenția lui Ilie Bolojan în studiourile Antena 3 nu a reușit să capteze atenția publicului. Explicațiile prim-ministrului privind măsurile stricte de austeritate au fost întâmpinate cu scepticism, telespectatorii rămânând neconvinși și alegând alte surse media pentru informație.

În timpul emisiunii difuzate între orele 21.00 și 23.00, când Ilie Bolojan a fost invitat la „Sinteza Zilei” cu Mihai Gâdea, cifrele de audiență au favorizat programul concurent de la România TV, „Punctul Culminant”, prezentat de Victor Ciutacu, care a reușit să atragă mai mulți telespectatori.

De remarcat este că, marți seară, Mihai Gâdea a renunțat complet la pauzele publicitare – o strategie menită să consolideze audiența emisiunii – însă această decizie nu a fost suficientă pentru a câștiga segmentul de telespectatori 18+, clasamentul rămânând în favoarea competiției.

Clasamentul audiențelor aseară a arătat astfel:

România TV a condus cu 2,2 puncte de rating și 369.000 de telespectatori,

urmată de Antena 3, care a înregistrat 1,8 puncte și 306.000 de privitori,

iar Realitatea TV a obținut 1,4 puncte de rating, cu 235.000 de telespectatori.

Pe intervalul 21:00 – 23:00, prezența lui Ilie Bolojan la „Sinteza Zilei” nu a reușit să genereze vârfuri semnificative de audiență pentru Mihai Gâdea, România TV reușind să se mențină în fruntea clasamentului telespectatorilor.

În topul audiențelor de aseară, România TV s-a impus cu 2,4 puncte de rating și 408.000 de telespectatori, urmată de Antena 3, care a înregistrat 2,1 puncte și 357.000 de privitori, iar Realitatea TV a raportat 1,9 puncte de rating, atrăgând 323.000 de telespectatori.

La aproape patru luni de la instalarea sa la Cotroceni, președintele Nicușor Dan pare să fi pierdut din atractivitatea pentru publicul român în aparițiile sale televizate.

Datele oficiale de audiență reflectă o prăbușire semnificativă a interesului publicului pentru aparițiile televizate ale lui Nicușor Dan, telespectatorii preferând să își îndrepte atenția către programe alternative.

Conform datelor de audiență pe intervalul în care Nicușor Dan a participat la emisiunea lui Mihai Gâdea de la Antena 3, explicațiile președintelui României nu au reușit să capteze atenția majorității telespectatorilor. România TV a condus cu 1,9 puncte, urmată de Realitatea TV cu 1,4, în timp ce Antena 3 a înregistrat doar 1,3 puncte de rating.