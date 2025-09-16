Luni, 15 septembrie 2025, de la ora 21:00, președintele României, Nicușor Dan, a fost invitatul lui Mihai Gâdea la emisiunea „Sinteza Zilei”, difuzată de Antena 3 CNN. Șeful statului a discutat despre creșterea cotei TVA, criticând din nou Guvernul condus de Ilie Bolojan, dar a adăugat că nu își poate permite să îl „enerveze” pe premier.

A fost cel de-al patrulea interviu acordat de Nicușor Dan televiziunilor în ultimele două săptămâni. În cadrul emisiunii, președintele a revenit și asupra subiectului legat de activitatea parchetelor, susținând că „marea corupție nu a fost atinsă”, reluând astfel criticile la adresa procurorului general și a șefului DNA.

Deși în cadrul emisiunii au fost discutate teme de actualitate, precum incidentul cu „drona rusească” pătrunsă în spațiul aerian al României, președintele Nicușor Dan nu a reușit să capteze atenția publicului, audiența Antenei 3 rămânând modestă.

Datele de audiență arată clar că apariția lui Nicușor Dan în emisiunea lui Mihai Gâdea, la Antena 3, nu a reușit să stârnească interesul publicului. În intervalul respectiv, televiziunea a fost depășită de principalii competitori:

RTV – 1,9

– 1,9 Realitatea TV – 1,4

– 1,4 Antena 3 – 1,3

Cifrele de audiență confirmă că interviul lui Nicușor Dan, difuzat la Antena 3 în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”, nu a adus rezultatele așteptate.

Media telespectatorilor a fost următoarea:

RTV a atras aproximativ 327 de mii de persoane

Realitatea TV a fost urmărită de peste 244 de mii de telespectatori

Antena 3 a înregistrat în jur de 227 de mii de urmăritori

Situația devine cu atât mai surprinzătoare cu cât RTV și Realitatea TV au difuzat programe obișnuite, fără ediții speciale sau invitați de calibru, în timp ce Antena 3 a mizat pe revenirea lui Mihai Gâdea după o pauză de aproape patru luni și pe prezența președintelui României.

Mai mult, pentru a maximiza audiența, Gâdea a renunțat la pauzele de publicitate, însă chiar și așa, emisiunea a fost depășită de competitori pe întreg intervalul de difuzare.