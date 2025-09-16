Prima măsură anunțată de Florin Barbu este deblocarea programului RABLA pentru tractoare. Ministrul a explicat că proiectul va fi finanțat atât din fonduri europene, cât și din Fondul pentru Mediu, cu obiectivul de a sprijini fermierii români și, în același timp, de a susține industria națională de tractoare.

„Vorbim aici de o finanţare din funduri europene, dar şi o finanţare din Fundul pentru Mediu. Toate aceste proiecte sunt benefice pentru fermierii români şi în al doilea rând putem ajuta şi industria de tractoare din România”, a subliniat ministrul.

Ministrul a detaliat că fermierii vor putea recupera jumătate din valoarea investițiilor făcute în ferme și procesare pe o perioadă de 10 ani. Această facilitate se va face prin scutirea de la plata taxelor locale, a impozitelor și a contribuțiilor către bugetul de stat.

O altă măsură vizează sistemul de creditare. Fermierii vor putea deduce din impozitul pe profit marja fixă de până la 2% din contractele de credit. Barbu a subliniat că presiunea creditelor cu dobânzi mari este una dintre cele mai mari probleme ale agricultorilor români.

Florin Barbu a mai anunțat că ONG-urile, fundațiile, cooperativele agricole și organizațiile de udători pot redirecționa 2% din impozitul pe profit către dezvoltarea infrastructurii secundare de irigații și pentru angajarea de forță de muncă.

„Prima măsură, pe parte de investiţii, tot ceea ce se va face în perioada următoare, prin investiţii în fermele din România, în procesarea din România, fermierii pot recupera 50% din aceste investiţii pe o perioadă de 10 ani, nemai plătind la bugetul de stat impozite taxe locale şi contribuţii. O a doua măsură foarte importantă şi am spus-o şi o repet, presiunea care se pune pe fermierii români privind creditarea din România, prin această măsură fermierii îşi pot recupera 2% până la 2% marja fixă din contractele de credit, din impozitul pe profit. A treia măsură importantă, ONG-urile, fundaţiile şi asociaţiile de udători, dar şi cooperativele din România să poată repartiza 2% din impozitul pe profit pentru desfăşurarea activităţii, pentru a angaja forţă de muncă în infrastructura secundară de irigaţii”, a anunţat ministrul.

Ministrul a reamintit că investițiile în sistemul de irigații au contribuit la performanțele României din ultimii ani. În 2023 și 2024, România a ocupat primul loc în Uniunea Europeană la exportul de grâu și porumb.

„Toate aceste investiţii pe care noi le facem în sistemul de irigaţii din România ne-a dus ca în ultimii trei ani România să se claseze în primele locuri la producţia de cereale. În anul 2023 şi 2024, exportul de cereale în Uniunea Europeană au fost la un grad foarte ridicat, iar România a fost pe primul loc la exportul de grâu şi porumb, în Uniunea Europeană”, a spus ministrul.

Barbu a anunțat că poartă discuții cu Comisia Europeană pentru crearea unui mecanism de finanțare similar creditului fermierilor. Acesta ar presupune o dobândă fixă de 1,95%, iar toate costurile suplimentare, inclusiv ROBOR-ul și taxele bancare, să fie suportate de Ministerul Agriculturii și Ministerul de Finanțe.

Florin Barbu a explicat că toate măsurile prezentate urmează să fie transformate în acte normative și discutate la nivelul Coaliției de guvernare.

Potrivit ministrului, aceste soluții ar aduce beneficii semnificative fermierilor și procesatorilor români, asigurând materie primă pentru investițiile de aproape 2 miliarde de euro programate în procesare în următorii trei ani.