Femeile care ajung mame în România beneficiază de o serie de beneficii financiare și sociale menite să le susțină în perioada sarcinii, nașterii și creșterii copiilor.

Mamele care au realizat venituri în ultimele 12 luni înainte de naștere pot primi o indemnizație lunară de până la 8.000 de lei, calculată în funcție de venitul mediu net realizat. Pentru mamele cu venituri mai mici, suma minimă acordată este de 2.000 de lei lunar. Toate aceste indemnizații sunt supuse unui impozit de 10% pentru sănătate.

Începând cu 2024 și până în 2027, mamele pot beneficia de un stimulent financiar de 2.000 de lei pentru fiecare nou-născut. Acesta se acordă într-o singură tranșă și este destinat familiilor aflate în situații de vulnerabilitate, precum cele beneficiare de venit minim garantat sau alocație pentru susținerea familiei. Sprijinul se acordă până la 3 luni de la nașterea copilului.

Femeile însărcinate cu domiciliul în București pot solicita vouchere Materna în valoare de 2.000 de lei. Acestea se acordă în două tranșe: prima de 1.000 de lei după săptămâna a 10-a de sarcină și a doua de 1.000 de lei după săptămâna a 24-a, pentru a sprijini achizițiile legate de sarcină și naștere.

Alocația pentru susținerea familiei se acordă numai familiilor cu venituri mici și este calculată în funcție de numărul de copii și nivelul veniturilor. De exemplu, pentru o familie cu un venit de până la 239 de lei pe membru și 4 copii, alocația poate ajunge până la 393 de lei lunar.

Începând cu 2024, ajutoarele sociale pentru familiile monoparentale au fost înlocuite cu Venitul Minim de Incluziune (VMI), destinat persoanelor și familiilor aflate în situații de dificultate. VMI oferă un sprijin financiar pentru asigurarea unui trai minim decent. VMI este un beneficiu financiar acordat de stat pentru familiile și persoanele singure aflate în situații de dificultate. Acesta înlocuiește ajutorul social și alocația pentru susținerea familiei, având scopul de a asigura un nivel de trai minim.

Guvernul a propus acordarea unei subvenții lunare de 2.250 de lei pentru mamele care revin la muncă după concediul de creștere a copilului. Această subvenție se acordă pe o perioadă de 12 luni, cu condiția ca raportul de muncă să continue cel puțin încă 18 luni după expirarea facilității.

Părinții din Germania beneficiază de o alocație lunară indiferent de venitul lor. Aceasta este în valoare de 255 € pe lună pentru fiecare copil și este acordată până la vârsta de 18 ani a copilului; poate fi prelungită până la 25 de ani dacă copilul urmează o formă de învățământ. Pentru a o primi, părinții din această țară trebuie să depună o cerere la Biroul pentru Beneficii Familiale.

De asemenea, se mai acordă și indemnizația parentală care compensează pierderea de venit în perioada în care părintele se află în concediu pentru îngrijirea copilului. Valoarea ei este între 300 € și 1.800 € pe lună, în funcție de venitul net anterior nașterii și se acordă timp de 12 luni pentru un singur părinte; până la 14 luni dacă ambii părinți beneficiază.

Există și indemnizația parentală plus care permite distribuirea indemnizației pe o perioadă mai lungă (până la 24 de luni), cu o sumă lunară redusă. Se mai dau 4 luni suplimentare de ElterngeldPlus dacă ambii părinți lucrează între 24 și 32 de ore pe săptămână.

Familiile cu venituri reduse beneficiază de suplimentul pentru copii, care are o valoare de până la 297 € pe lună pentru fiecare copil. Se acordă pentru familiile care primesc alocație și care îndeplinesc anumite condiții de venit și avere. Și pentru aceasta se depune cerere la Biroul pentru Beneficii Familiale, iar plata se face retroactiv pentru șase luni.

În plus, legea privind protecția mamelor interzice anumite tipuri de muncă și oferă protecție împotriva concedierii în perioada sarcinii și după naștere. Părinții singuri pot beneficia de reduceri fiscale, precum Entlastungsbetrag Alleinerziehende, care în 2020 și 2021 a fost majorată la 4.008 € plus 240 € pentru fiecare copil suplimentar.

Alocațiile familiale sunt acordate tuturor familiilor care au cel puțin doi copii în întreținere. Sumele variază în funcție de venitul familiei și de numărul de copii:

Pentru două copii: aproximativ 148,52 € pe lună.

Pentru trei copii: aproximativ 193,30 € pe lună.

Pentru patru copii: aproximativ 238,08 € pe lună.

Aceste sume pot fi ajustate în funcție de venitul net anual al familiei.

PAJE este un program destinat să sprijine familiile în primele luni de viață ale copilului:

Alocația de bază: 196,60 € pe lună, redusă la 98,30 € în funcție de venituri.

Alocația pentru îngrijirea copilului: ajutoare pentru plata serviciilor de îngrijire a copilului, inclusiv vouchere pentru angajarea unui asistent maternal.

Aceste alocații sunt acordate până la vârsta de trei ani a copilului.

Alocația de susținere familială este destinată părinților care cresc singuri un copil și nu primesc sau primesc o pensie alimentară mai mică de 195,85 € pe lună:

Suma standard: 195,86 € pe lună, per copil.

Pentru copii orfani de ambii părinți: 261,06 € pe lună, per copil.

ASF este acordată fără condiții de venit și poate fi solicitată la CAF (Caisse d’Allocations Familiales).

RSA este un venit minim garantat pentru persoanele cu venituri mici. Suma standard a RSA este suplimentată pentru părinții care cresc singuri copii.

De exemplu, pentru un copil, suma poate ajunge la 1.081,74 € pe lună, fără ajutor de locuință.

Această majorare este automată pentru copii sub trei ani și poate fi solicitată pentru perioada de sarcină și după vârsta de trei ani.

Concediul de maternitate este acordat 16 săptămâni împărțite astfel:

6 săptămâni înainte de naștere

10 săptămâni după naștere

În această perioadă plata este 100% din salariul mediu zilnic, dar depinde de istoricul de muncă. Pentru nașteri multiple sau condiții medicale speciale, durata și condițiile pot fi extinse.

Începând cu 2025, Spania a extins permisul retribuit pentru naștere și îngrijirea copilului la:

19 săptămâni pentru fiecare părinte: 6 săptămâni obligatorii post-naștere și 13 săptămâni flexibile până la vârsta de 8 ani a copilului.

32 de săptămâni pentru familiile monoparentale, cu 100% din salariu.

Aceste măsuri sunt retroactive pentru nașterile din 2 august 2024.

Mamele care lucrează pot beneficia de o deducere anuală de până la 1.200 € în impozitul pe venit (IRPF), echivalentul a 100 € pe lună, până când copilul împlinește 3 ani. Pentru a primi această sumă lunar, trebuie depus formularul Modelo 140 la Agenția Fiscală.

Mamele singure pot solicita diverse ajutoare, inclusiv:

Ajutoare de urgență pentru chirie, alimente sau îngrijire copil.

Subvenții pentru educație și reduceri la transport sau locuință.

Ajutoare de 200 € pe lună pentru mamele care nu au venituri sau care au venituri mici

Ajutoare pentru naștere sau adopție în cazul familiilor numeroase, monoparentale sau cu părinți cu dizabilități (până la 1.000 €).

Renta de crianza de 100 € pe lună pentru familiile cu copii între 0 și 3 ani, inclusiv pentru mamele care primesc șomaj sau au contracte temporare.

Permis de alăptare de o oră pe zi până la 9 luni ale copilului.

Legea italiană prevede ca toate familiile să primească o alocație care se acordă până la vârsta de 21 de ani a copilului (fără limită de vârstă pentru cei cu dizabilități). Suma variază în funcție de ISEE (Indicatorul Situatiei Economica Equivalente). Valoarea poate fi între 57 € și 189 € pe lună, în funcție de venitul familiei. Pentru a primi banii, trebuie depusă o cerere online pe portalul INPS sau prin intermediul unui CAF (Centru de Asistență Fiscală).

De asemenea, mai există și o indemnizație pentru mamele care lucrează care este oferită mamelor cu cel puțin doi copii (cu cel mai mic sub 10 ani) sau trei copii (cu cel mai mic sub 18 ani), cu venit anual din muncă sub 40.000 €. Valoarea este de 40 € pe lună pentru fiecare lună lucrată, până la un maximum de 480 € anual.

Mamele care lucrează beneficiază și de o scutire de contribuții. Cele care primesc acest beneficiu sunt mamele cu cel puțin trei copii (cu cel mai mic sub 18 ani).

În Italia se mai acordă și un bonus de 1.200 € pentru familiile cu copii nou-născuți care au și indicele ISEE scăzut.

Familiile care plătesc pentru serviciile de îngrijire a copiilor pot primi o indemnizație între 1.500 € și 3.600 € pe an, în funcție de ISEE.