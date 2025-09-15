Sprijinul oferit părinților în timpul concediului pentru creșterea copilului este esențial pentru dezvoltarea familiilor și a societății. Deși România oferă un cadru legislativ favorabil, multe țări din Uniunea Europeană au implementat măsuri suplimentare, părinții având parte de mai multă flexibilitate și un sprijin financiar mai consistent.

În România, părinții beneficiază de un concediu de maternitate de 126 de zile (aproximativ 4 luni), care se acordă începând cu perioada prenatală. După nașterea copilului, părinții pot solicita concediul de creștere a copilului, care poate dura până la 2 ani. În cazul unui copil cu dizabilități, concediul se poate extinde până la 3 ani.

Indemnizația de creștere a copilului este de 85% din venitul net realizat în ultimele 12 luni, dar este supusă unui plafon minim, care în 2023 era de aproximativ 1.500 de lei. Aceasta este o oportunitate importantă pentru părinți, dar multora le-ar putea lipsi sprijinul financiar suplimentar pe care îl găsesc în alte țări.

Spania este cunoscută pentru politicile sale care țin extrem de mult la familie și sprijin pentru părinți.

Concediul de maternitate durează 16 săptămâni, care pot fi luate integral sau împărțite, dar este obligatoriu ca măcar 6 săptămâni să fie luate după naștere.

În cazul nașterii de gemeni sau tripleți, perioada se poate multiplica, cu câte 2 săptămâni suplimentare pentru fiecare copil.

Părinții au dreptul la până la 16 săptămâni de concediu parental, care se poate împărți între mamă și tată. Acesta poate fi luat până când copilul împlinește 3 ani.

Părinții care beneficiază de concediu de maternitate pot primi o indemnizație echivalentă cu 100% din baza de calcul, care este stabilită pe baza contribuțiilor sociale anterioare. Această indemnizație este plătită de către sistemul de securitate socială spaniol și nu are un plafon maxim.

Părinții care aleg să ia concediu parental pot beneficia de o indemnizație care reprezintă 100% din baza de calcul, similar cu ceea ce au primit în timpul concediului de maternitate. Indemnizația este, de asemenea, plătită de către sistemul de securitate socială.

Germania oferă părinților un concediu de maternitate de 14 săptămâni, urmat de un concediu parental care poate dura până la 3 ani. În primele 12 luni, indemnizația se ridică la 65% din venitul net, cu un plafon maxim de aproximativ 1.800 de euro.

În Franța, concediul de maternitate durează între 16 și 26 de săptămâni, în funcție de numărul de copii, iar părinții au dreptul la concediu parental de până la 3 ani.

În general părinții primesc aproximativ 80% din venitul net pentru primele 6 luni.

Suedia se evidențiază prin politica sa liberală în ceea ce privește concediul parental. Părinții beneficiază de 480 de zile de concediu parental, cu opțiunea de a lua o parte din zilele concediului până când copilul împlinește 3 ani. Majoritatea părinților primesc 80% din salariul lor pentru primele 390 de zile, iar restul zilelor sunt compensate cu o sumă fixă.

În Italia, concediul de maternitate durează 5 luni, iar concediul parental poate dura până la 10 luni, fiind împărțit între părinți. Îndemnizația oferită este de 80% din salariul net în primele 5 luni, ceea ce susține în continuare nevoile financiare ale familiilor.