Milioane de persoane din generația „baby boomers” sunt forțate să amâne ieșirea la pensie sau să revină la muncă, după ce au realizat că veniturile nu le mai ajung. Având în vedere că oamenii trăiesc mai mult ca niciodată, problema se va agrava, scrie Fortune.

În consecință, Germania ia în considerare pregătirea Generației Alfa (persoanele născute între 2010 și 2024) pentru anii în care se vor pensiona, printr-un plan de „pensie anticipată”.

După ce s-au bucurat scurt timp din pensie, mulți dintre pensionarii din Generația X și din generația baby boomer se pregătește, cu arme și bagaje, să revină la muncă, neavând suficiente economii pentru a trăi în climatul actual. Este o situație cu care Generația Alfa din Germania s-ar putea să nu fie nevoită să se confrunte, subliniază Fortune.

Acest lucru se datorează faptului că, în cadrul unor noi planuri, copiii de peste 6 ani ar putea începe să economisească pentru pensie. Conform CNBC, guvernul de coaliție al Germaniei a propus o „pensie anticipată” – o schemă de pensionare concepută pentru copiii cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani.

Spre deosebire de fondul obișnuit de pensii, care necesită punerea deoparte a unei părți din salariu pentru viitor, guvernul țării ar urma să plătească 10 euro (11 dolari) pe lună copiilor din sistemul de învățământ, în cadrul acestui nou plan.

Pe o perioadă de 12 ani de eligibilitate, această sumă s-ar putea acumula până la peste 1.440 de euro per copil, fără a lua în considerare potențialele câștiguri din investiții, obținute din dobânzi compuse pe parcursul deceniului.

Apoi, de la vârsta de 18 ani, aceștia pot adăuga fonduri personale în conturi și se pot bucura de profituri scutite de impozite. Acești bani vor deveni accesibili titularilor de cont doar atunci când vor atinge vârsta de pensionare( stabilită în Germania la 67 de ani) .

„Guvernul intenționează să consolideze pensiile de stat și să reformeze schemele de pensii ale companiilor și pensiile private”, a confirmat un purtător de cuvânt pentru Fortune. „Ca proiect, această pensie își propune să ofere tinerilor perspective pentru pensii private bazate pe fonduri”, a subliniat el.

Oamenii lucrează mult peste vârsta de pensionare la nivel global. Trăiesc mai mult decât se așteaptă, având grijă atât de părinții în vârstă, cât și de membrii Generației Z. Ei doresc să se bucure de roadele muncii și să-și permită vacanțe.

Acesta este motivul pentru care numărul celor care au continuat să lucreze după 65 de ani în SUA a crescut și de patru ori din anii 1980.

Acum, aproape 20% dintre americanii de 65 de ani și peste această vârstă sunt angajați. În Regatul Unit, aproape 20% dintre generația baby boomers și cei din generația X târzie sunt „nepensionați” – sau nu intenționează să iasă la pensie deoarece banii nu corespund bugetului pe care și l-au construit.