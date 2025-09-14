Deși conflictul a pornit de la nemulțumiri legate de salarii și ore de lucru excesive, există un alt factor, mai puțin cunoscut: pensiile.

După cum scrie The Telegraph, angajații de la metrou au un tip rar de pensie, atât de generoasă încât se pot pensiona cu o pensie în valoare de aproape trei sferturi din salariul de bază.

Aceasta se adaugă la salarii de aproape două ori mai mari decât media națională.

Conform publicației, angajații din transportul londonez au pensii cu beneficii definite, care garantează un venit la pensie până la moarte.

Aceste scheme sunt atât de costisitoare pentru angajatori încât au dispărut în mare parte din sectorul privat, unde majoritatea angajaților au pensii inferioare cu contribuții determinate.

Un conductor de tren în vârstă de 21 de ani, care lucrează până la vârsta de 65 de ani cu salariul de bază actual de 58.000 de lire sterline, și-ar construi o pensie în valoare de 42.500 de lire sterline pe an, chiar și fără nicio creștere a salariului, conform calculelor brokerului AJ Bell.

Aceasta ar reprezenta aproape trei sferturi din salariul lor.

Tom Selby, de la AJ Bell, a declarat: „Schemele de pensii cu beneficii determinate sunt valoroase și s-au dovedit a fi extrem de scumpe de întreținut pentru angajatori, motiv pentru care au dispărut din sectorul privat. „Având în vedere cât de prețioase sunt aceste pensii, nu e surprinzător că sindicatele țin cu dinți pentru a le proteja”, afirmă el.

Vârsta „normală” de pensionare în schema de pensii a Transport for London este de 65 de ani, cu un an mai devreme decât vârsta actuală de pensie de stat. Majoritatea lucrătorilor trebuie să aștepte până când ating vârsta de pensie de stat pentru a-și permite să se pensioneze.

Operatorii de trenuri, inginerii și personalul de întreținere s-au numărat printre membrii sindicatului care plănuiau să-și părăsească posturile în această săptămână.

Operatorii de semnalizare câștigă cel puțin 50.000 de lire sterline. Dacă ar lucra de la 21 la 65 de ani, fără creșterea salariului, ar avea o pensie în valoare de 36.667 de lire sterline pe an, a estimat AJ Bell.

O analiză independentă a schemei de pensii a TfL în 2022 a constatat că trecerea de la modelul „salariului final” la sistemul mai puțin generos de „medie în carieră” ar putea economisi până la 154 de milioane de lire sterline pe an, dar ar putea fi în detrimentul pensiilor lucrătorilor.

Lynch a declarat că, dacă aceste propuneri ar fi implementate, angajații ar putea să plătească mai mult, să primească mai puțin și să lucreze mai mult pentru a primi același nivel de pensie pe ca în prezent.