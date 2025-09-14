Ricky Hatton, legenda boxului britanic și fost campion mondial, a murit la vârsta de 46 de ani, potrivit presei din Marea Britanie.

„Ofiţerii au fost chemaţi de o persoană astăzi la ora 6:45 dimineaţa pe Bowlacre Road, Hyde, Tameside, unde au găsit cadavrul unui bărbat de 46 de ani. În prezent, nu se consideră că ar exista circumstanţe suspecte”, a anunţat poliţia din Manchester, conform Sky Sports.

Identitatea nu a fost confirmată oficial, iar cauza morții nu a fost deocamdată anunțată.

Cunoscut sub porecla „The Hitman”, Hatton a câștigat titluri mondiale la categoriile superușoară și welter, într-o carieră în care s-a confruntat cu adversari de talia lui Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao și Kostya Tszyu.

Până la prima sa înfrângere, în fața lui Mayweather, în 2007, Hatton avea un palmares impecabil: 43 de victorii și nicio înfrângere. În 2012 s-a retras, lăsând în urmă un bilanț final de 45 de victorii și 3 înfrângeri.

În afara ringului, Hatton a vorbit deschis despre problemele sale cu alcoolul, drogurile și depresia. În 2023, postul Sky a difuzat un documentar dedicat vieții și provocărilor sale.

În iulie acest an, boxerul anunțase că va reveni în ring pe 2 decembrie, la Dubai, pentru un meci demonstrativ cu Eisa Al Dah, la 13 ani de la ultima sa luptă profesionistă.

Vestea morții sale a generat un val de reacții. Fostul campion mondial Amir Khan a transmis: „un prieten, un mentor, un războinic. Ricky, îți mulțumesc pentru tot. Pentru luptele tale, pentru momentele tale de glorie, pentru tăria ta. Îți mulțumesc că ne-ai împins mai departe și ne-ai arătat ce este posibil. Odihnește-te în pace, Ricky. Vei avea mereu locul tău în ringul amintirilor noastre”.

Tyson Fury a scris: „Nu va exista niciodată alt Ricky Hatton.”

Chris Eubank Jr. a adăugat: „Odihnește-te în pace, domnule Ricky Hatton. Te salutăm.”

Fostul fotbalist Michael Owen a reacționat și el: „RIP Ricky Hatton. Ce om. Și ce luptător. O veste incredibil de tristă.”

Ricky Hatton rămâne în istoria boxului ca unul dintre cei mai populari sportivi britanici ai ultimelor decenii, apreciat pentru stilul său spectaculos și pentru legătura strânsă cu fanii. El lasă în urmă trei copii, Millie, Fearne și Campbell, precum și o nepoțică, Lyla, a scris CNN.