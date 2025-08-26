Reformă totală în sistemul de pensii. Raportul guvernamental privind revizuirea vârstei de pensie urmează să fie prezentat în martie 2029, iar Rachel Reeves susține că este „corect” să se analizeze vârsta la care oamenii pot primi pensia de stat, pe măsură ce speranța de viață crește.

Vârsta de pensionare este în prezent de 66 de ani, urmând să crească la 67 de ani până în 2028. Guvernul este obligat prin lege să revizuiască periodic această vârstă, scrie lancs.live.

Într-o declarație pentru Newspage, Samuel Mather-Holgate, consultant financiar independent la Mather and Murray Financial, a afirmat: „Sistemul de pensii de stat este copt şi poate fi redus, așa că o creștere a vârstei de pensionare de stat va fi, probabil, la 70 de ani. Schimbarea schemei Triple Lock ar economisi o avere, dar ar fi dificil din punct de vedere politic, deoarece generația în vârstă votează”.

Sistemul de pensii reprezintă aproape 5% din PIB-ul Regatului Unit și se așteaptă ca această cifră să crească la aproape 8% în următorii 50 de ani. Oficiul pentru Responsabilitate Bugetară (OBR) a avertizat că acest cost va depăși estimările anterioare cu 10 miliarde de lire sterline pe an.

O revizuire guvernamentală a vârstei de pensionare de stat va fi publicată în 2027.

Sindicatele spun că o creștere a vârstei de pensionare ar duce la greve.

Secretarul general al sindicatului Feroviar, Maritim și Transport, Eddie Dempsey, a declarat: „Pensiile de stat din Marea Britanie sunt deja printre cele mai slabe din întreaga lume dezvoltată. Este un rezultat direct al deceniilor de transferuri între guverne ale averii naționale, cât și personale, către cei super-bogați.” „Orice decizie de a stoarce mai mult de la oamenii care lucrează, forțându-ne să lucrăm și mai mult, ar fi o rușine națională”, a afirmat el. El a continuat: „Membrii sindicatului nostru lucrează în locuri de muncă solicitante din punct de vedere fizic, non-stop, esențiale pentru siguranță. Mulți se luptă să ajungă la pensionare cât mai sănătoși, în special cei care lucrează în ture.”

„Creșterea vârstei de pensionare nu este doar o măsură crudă și inutilă, ci și o palmă peste fața celor care mențin această țară în funcțiune. Dacă acest guvern face vreo mișcare pentru a crește vârsta de pensionare, intenționăm să facem proteste în stradă. Nu vom ezita să protestăm la nivel național și să luăm măsuri directe”, a avertizat el. Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat că „sprijinirea pensionarilor este o prioritate absolută și, datorită angajamentului față de Triple Lock milioane de oameni își vor vedea pensia anuală de stat crescând cu până la 1.900 de lire sterline până la sfârșitul acestei legislaturi.

De asemenea, s-a derulat cea mai mare campanie de până acum pentru a stimula utilizarea creditelor de pensii, aproape 60.000 de gospodării suplimentare de pensionari primind beneficiul, în valoare medie de aproximativ 4.300 de lire sterline pe an.