În urmă cu câteva zile, pe 29 septembrie, avea loc o întâlnire între ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, și structurile operative ale MAI, scopul fiind demararea discuțiilor privind reforma instituției.

Potrivit unui comunicat oficial, una dintre „reconfigurările de ordin general şi funcţional” care urmează să fie analizate, în acest context, este și „creşterea vârstei de pensionare (măsură integrată în concepţia pentru ordine şi siguranţă publică)”.

Sindicaliștii au explicat atunci că deocamdată nu există o decizie în acest sens, fiind vorba doar despre „o discuție de principiu”, fără vreo hotărâre finală la acest moment.

Acum, au apărut noi informații cu privire la acest subiect. Potrivit unor surse din cadrul MAI citate de site-ul stiripesurse.ro, nu s-a decis nicio creștere a vârstei de pensionare pentru angajații din sistem. În prezent se desfășoară doar o analiză comparativă cu alte categorii profesionale.

Ministrul de Interne ar fi cerut, în cadrul ședinței desfășurate săptămâna trecută la care au participat și reprezentanți ai sindicatelor, formularea unei propuneri concrete bazate pe date și practici existente în alte domenii.

Aceleași surse au explicat că este vorba despre o direcție de analiză, fără ca până acum să fi fost luată o decizie fermă. Ar fi fost subliniat faptul că nu s-a anunțat nici o majorare a vârstei de pensionare, dar nici menținerea ei neschimbată, pentru a se păstra corectitudinea. Inițiativa ar fi apărut ca o reacție la unele mesaje transmise public de reprezentanți ai Guvernului privind sistemul de pensii.

„N-a zis nimeni că urmează o creștere a vârstei de pensionare. S-a cerut o analiză. Domnul ministru a cerut în ședința de săptămâna trecută, unde au fost invitate sindicatele, să se vină cu o propunere raportată la celelalte categorii. Este o direcție de analiză. Nu a zis nimeni nici că o mărește, dar nici că o lasă așa, ca să fim corecți. Acest lucru a venit ca o reacție la ce s-a transmis la nivel de Guvern. Nu este altceva decât un moment de analiză. Vom vedea care va fi soluția”, au precizat sursele din cadrul MAI.

În ceea ce privește reorganizarea instituțională din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aceleași surse au precizat pentru site-ul citat că se are în vedere aplicarea principiului conform căruia nicio persoană nu va fi concediată.

Eventualele plecări din sistem la care s-ar putea ajunge vor fi ca urmare a transferurilor între structuri sau a modificării atribuțiilor.

Deficitul de personal din cadrul MAI ar fi, potrivit unor declarații făcute de ministrul Predoiu în luna iunie, de aproximativ 22%.