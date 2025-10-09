Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o amplă acțiune de control la nivel național, vizând mai mult de 3.700 de case de amanet și puncte de lucru din întreaga țară. Operațiunea vine în urma unor alerte generate de sistemele informatice de analiză de risc, care au identificat neconcordanțe în bazele de date fiscale și financiare.

Potrivit unui comunicat transmis de instituție, „Analizele ANAF au evidențiat discrepanțe majore între situația financiară unora dintre firme – multe dintre ele raportând active modeste și pierderi – și averile semnificative ale acționarilor sau asociaților persoane fizice (situația patron bogat, firmǎ sǎracǎ), prin corelație cu analizele Direcției Generale Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF”.

Datele obținute de Centrul Național de Informații Fiscale arată că, în unele cazuri, firmele controlate au o activitate redusă sau chiar inexistentă, în timp ce proprietarii lor declară venituri sau dețin bunuri de mare valoare. Astfel de situații au ridicat suspiciuni privind posibile neconformități fiscale și fluxuri financiare nejustificate.

Reprezentanții ANAF au anunțat că verificările vor fi țintite, concentrându-se atât pe modul de funcționare al acestor societăți, cât și pe conformarea fiscală a persoanelor fizice implicate. Scopul este de a identifica eventuale fraude, nereguli contabile sau tranzacții care nu reflectă realitatea economică.

Autoritatea fiscală precizează că abordarea actuală se bazează pe utilizarea sistemelor informatice pentru analiză predictivă și pe corelarea automată a datelor.

„Prin utilizarea analizelor de risc informatizate și corelarea inteligentă datelor fiscale și financiare, ANAF urmărește să acționeze proactiv, direcționând eforturile de control către zonele cu risc ridicat de neconformare. Acest model de lucru eficientizează activitatea de inspecție fiscală și contribuie la protejarea intereselor bugetare ale statului, asigurând în același timp un tratament echitabil pentru toți contribuabilii”, mai spune Fiscul.

În același timp, instituția avertizează că acolo unde vor fi descoperite abateri de la lege, vor fi aplicate sancțiuni, iar cazurile considerate cu risc ridicat vor fi investigate în continuare de structurile specializate ale ANAF.