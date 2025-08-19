Pensiile au început să vină micșorate, cu o reducere de 10% aplicată sumelor care trec de 3000 de lei pe lună
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea avertizează că pensiile au început să vină micșorate, cu o reducere de 10% aplicată pe cuponul de pensie sumelor care trec de 3000 de lei pe lună. El a adăugat că, deși există un proces colectiv împotriva CASS-ului considerat neconstituțional, doar 1200 de persoane s-au înscris până acum, printre care și rezerviști militari, iar termenul limită pentru înscriere este 26 august.
Piperea a mai menționat că după 15 august au venit facturile la apă și canal, iar oamenii continuă să plătească tarif pentru apa de ploaie, chiar dacă a plouat foarte puțin și chiar dacă această taxă nu are bază legală, la fel ca taxa municipală pe apele uzate.
El a arătat că pentru un proces colectiv contra Apa Nova s-au arătat interesați mai puțin de 150 de oameni, deși partea de factură legată de apa de ploaie și taxa pe apele uzate ar putea fi suspendată în instanță în două-trei săptămâni, cu condiția să existe un proces pe fond.
Mai sunt și alte procese colective în pregătire, dar cei interesați par să aștepte sfârșitul vacanței de vară și venirea sezonului rece.
„Cupoanele de pensii au început să vină, ciuntite cu 10% din sumele care depășesc 3000 de lei/lună. Cu toate acestea, pentru procesul colectiv contra acestui CASS neconstituțional și-au manifestat intenția de a deveni co-reclamanți doar 1200 de persoane. Există și cereri de la rezerviștii militari.
Am fixat ca termen limită de înscriere data de 26 august. După 15 august au venit și facturile pentru serviciile de apă – canal. Chiar dacă a plouat foarte puțin în luna care a trecut de la ultima factură, plătim în continuare tarif pe apa de ploaie. Chiar dacă nu are bază legală (la fel cum nu are bază legală taxa municipală pe ape uzate)…
Cu toate acestea, persoanele interesate de un proces colectiv contra Apa Nova sunt mai puține de 150. Important: partea din factură care se referă la apa de ploaie și cea care include taxa pe apa uzată pot fi înghețate în instanță, într-un termen scurt, de 2-3 săptămâni.
Numai că este necesar un proces pe fond. Mai sunt și alte procese colective de organizat, dar deocamdată potențialii reclamanți așteaptă finalul vacanței de vară și revenirea friguțului”, a scris europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, marți, pe contul său de Facebook.
Unde se fac înscrierile pentru procesul colectiv?
Gheorghe Piperea le-a transmis celor interesați că înscrierile pentru procesul colectiv se fac pe adresa secretariat@piperea.ro.
În secțiunea de comentarii, însă, reacțiile românilor au fost amestecate: unii i-au mulțumit pentru implicare și i-au arătat respect, alții i-au atras atenția că mulți pensionari nu știu să folosească tehnologia și de aceea nu reușesc să se înscrie.
Au existat și nemulțumiri legate de lipsa confirmărilor la e-mailuri, întrebări despre documentele necesare sau costurile de participare, dar și clarificări – unii cititori au spus că pensiile nu sunt „ciuntite” doar cu 10%, ci în total cu 20% pentru că se aplică și impozitul de 10% pe sumele ce trec de 3000 de lei. De altfel, alți pensionari au cerut soluții alternative, mai simple, pentru cei care nu pot folosi emailul, dorind să se alăture acțiunii juridice.
„Respect pentru tot ceea ce faceți! Din păcate foarte multe persoane nu știu să folosească tehnologia și de aceea cred eu că nu sunt mulți care fac parte la aceste proceduri!
mulțumim
Greșit stimate domn. Nu sunt „ciuntite” cu doar 10%. Ci cu 20%! Toată lumea, pe la tv, peste tot spun doar de cei 10% pentru CASS. Dar uita sa aducă aminte ca erau deja impozitate cu 10% pensiile ce trec de 3.000 lei. Deci….20%, da?!?
bună ziua. Am trimis la adresa de e-mail respectivă în data de 31.07,dar până acum nimic!!!Mulțumesc anticipat pentru înțelegere și răspuns.
Gheorghe Piperea as vrea să știu, dacă suntem din Blaj jud.Alba ne putem înscrie acțiunii dvs?
am trimis mail pentru un proces colectiv. Poate nu a ajuns mailul. Voi trimite din nou
Gheorghe Piperea , am putea primi confirmarea de primire a solicitării ?
doar vorbărie, pe Facebook-ul ăsta, în rest, nu se rezolvă nimic, Bolojan, și-a atins scopul…cetățeanul de rând suferă, fără nicio speranță!?
Bună ziua, am trimis adresa cu datele mele de contact și nu am primit nici un răspuns!
care sunt documentele pe care trebuie sa le trimitem ? Menționez ca sunt pensionar militar și vreau sa ma alătur inițiativei dvs . Va mulțumesc, cu mult respect , col.( r ) Paraschiv Gheorghe
cât costă înscrierea?
Buna ziua! Am trimis datele pe adresa menționată, pe data de 1 august. Din păcate, nu am primit o confirmare de primire, așa că nu sânt sigură că s-a recepționat emailul. Ce pot face în acest caz? să-l retransmit? Mulțumesc!
Vă salut cu respect, Un proces și pentru impozitul pe pensiile contributive!
domnu Piperea,de ce nu puneti adresa in comunicat..asa EU il copiez si il compart
Am transmis si eu pe email solicitarea de alaturare la actiunea juridica initiata de dvs privind neconstituționalitatea aplicării CASS la pensii.
Foarte mulți pensionari nu au posibilitatea să formuleze cereri de pe telefonul mobil ! Căutați soluții viabile și pentru acești pensionari ! Doamne ajută”, au scris românii în secțiunea de comentarii.