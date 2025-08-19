Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea avertizează că pensiile au început să vină micșorate, cu o reducere de 10% aplicată pe cuponul de pensie sumelor care trec de 3000 de lei pe lună. El a adăugat că, deși există un proces colectiv împotriva CASS-ului considerat neconstituțional, doar 1200 de persoane s-au înscris până acum, printre care și rezerviști militari, iar termenul limită pentru înscriere este 26 august.

Piperea a mai menționat că după 15 august au venit facturile la apă și canal, iar oamenii continuă să plătească tarif pentru apa de ploaie, chiar dacă a plouat foarte puțin și chiar dacă această taxă nu are bază legală, la fel ca taxa municipală pe apele uzate.

El a arătat că pentru un proces colectiv contra Apa Nova s-au arătat interesați mai puțin de 150 de oameni, deși partea de factură legată de apa de ploaie și taxa pe apele uzate ar putea fi suspendată în instanță în două-trei săptămâni, cu condiția să existe un proces pe fond.

Mai sunt și alte procese colective în pregătire, dar cei interesați par să aștepte sfârșitul vacanței de vară și venirea sezonului rece.

„Cupoanele de pensii au început să vină, ciuntite cu 10% din sumele care depășesc 3000 de lei/lună. Cu toate acestea, pentru procesul colectiv contra acestui CASS neconstituțional și-au manifestat intenția de a deveni co-reclamanți doar 1200 de persoane. Există și cereri de la rezerviștii militari. Am fixat ca termen limită de înscriere data de 26 august. După 15 august au venit și facturile pentru serviciile de apă – canal. Chiar dacă a plouat foarte puțin în luna care a trecut de la ultima factură, plătim în continuare tarif pe apa de ploaie. Chiar dacă nu are bază legală (la fel cum nu are bază legală taxa municipală pe ape uzate)… Cu toate acestea, persoanele interesate de un proces colectiv contra Apa Nova sunt mai puține de 150. Important: partea din factură care se referă la apa de ploaie și cea care include taxa pe apa uzată pot fi înghețate în instanță, într-un termen scurt, de 2-3 săptămâni. Numai că este necesar un proces pe fond. Mai sunt și alte procese colective de organizat, dar deocamdată potențialii reclamanți așteaptă finalul vacanței de vară și revenirea friguțului”, a scris europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, marți, pe contul său de Facebook.

Gheorghe Piperea le-a transmis celor interesați că înscrierile pentru procesul colectiv se fac pe adresa secretariat@piperea.ro.

În secțiunea de comentarii, însă, reacțiile românilor au fost amestecate: unii i-au mulțumit pentru implicare și i-au arătat respect, alții i-au atras atenția că mulți pensionari nu știu să folosească tehnologia și de aceea nu reușesc să se înscrie.

Au existat și nemulțumiri legate de lipsa confirmărilor la e-mailuri, întrebări despre documentele necesare sau costurile de participare, dar și clarificări – unii cititori au spus că pensiile nu sunt „ciuntite” doar cu 10%, ci în total cu 20% pentru că se aplică și impozitul de 10% pe sumele ce trec de 3000 de lei. De altfel, alți pensionari au cerut soluții alternative, mai simple, pentru cei care nu pot folosi emailul, dorind să se alăture acțiunii juridice.