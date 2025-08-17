Începând cu data de 1 august 2025, un număr semnificativ de pensionari din județul Argeș vor resimți impactul unei modificări fiscale ce vizează contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS).

Astfel, persoanele care încasează lunar o pensie ce depășește pragul de 3.000 de lei vor fi obligate să plătească o contribuție suplimentară calculată exclusiv pe partea care depășește această limită.

La nivel local, mai mult de 66.000 de pensionari vor intra sub incidența acestor noi reglementări, ceea ce marchează o schimbare importantă față de sistemul anterior, când pensiile erau scutite integral de plata CASS, indiferent de cuantumul lor, transmite ziarulargesul.ro.

Potrivit explicațiilor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), contribuția lunară va reprezenta 10% din suma care depășește plafonul de 3.000 de lei. Astfel, pentru o pensie de 4.000 lei, pensionarul va plăti CASS pentru cei 1.000 de lei în plus, adică o reținere lunară de 100 lei. În cazurile în care pensia este mai mare, de exemplu 4.467 lei, contribuția va fi proporțională: 10% din 1.467 lei, adică 147 lei lunar.

Această ajustare vine să echilibreze sistemul de asigurări sociale, în timp ce impozitul pe venit continuă să se aplice după deducerea acestei contribuții, cu o rată de 10% asupra sumei nete rămase.

În România, o categorie aparte de persoane continuă să beneficieze de sprijin financiar acordat în baza unor legi speciale, în semn de recunoaștere pentru suferințele îndurate sau contribuțiile aduse în contexte istorice sensibile. În luna iunie 2025, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), 408.619 de români au încasat pensii și indemnizații de acest tip – o ușoară scădere față de luna mai, cu 264 de persoane mai puțin.

Cea mai mare parte a beneficiarilor – 196.350 de persoane – sunt foști persecutați politic, deportați sau prizonieri în perioada comunistă. Aceștia primesc indemnizații în baza Decretului-Lege nr. 118/1990, iar suma medie lunară ajunge la 1.517 lei. Pentru mulți dintre ei, această compensație reprezintă o formă de reparație simbolică pentru traumele trăite după instaurarea regimului comunist din 6 martie 1945.

Alți 63.524 de beneficiari primesc sume similare, de aproximativ 859 lei pe lună, în temeiul Legii 189/2000, care completează actul normativ inițial și extinde drepturile pentru aceeași categorie de persoane.

Un număr de 12.487 de persoane beneficiază de indemnizații în baza legilor care reglementează statutul veteranilor de război și al familiilor acestora (Legile 49/1991 și 44/1994), cu o sumă medie lunară de 918 lei. Deși vârsta înaintată și numărul tot mai mic al acestor beneficiari sunt evidente, statul păstrează acest tip de sprijin activ.

Printre categoriile cu cele mai mari sume încasate se numără și beneficiarii Legii 341/2004 – revoluționarii din decembrie 1989. Cei 12.509 de români recunoscuți oficial ca eroi-martiri sau luptători primesc o indemnizație medie de 2.173 lei, fiind una dintre cele mai consistente compensații acordate.

În contrast, indemnizațiile pentru cei care au fost înrolați în cadrul Serviciului Muncii în perioada 1950–1961 sunt printre cele mai mici. Cei 39.082 de beneficiari ai Legii 309/2002 primesc în medie doar 68 de lei pe lună – o sumă simbolică, dar constantă.

Indemnizațiile acordate în baza unor legi ce vizează domeniul cultural și familial includ 543 de artiști (Legea 109/2005) care primesc 345 lei lunar și 13.950 de membri ai uniunilor de creație (Legea 8/2006) cu o sumă medie de 1.922 lei. Nu în ultimul rând, 70.174 de persoane primesc sprijin financiar ca soți supraviețuitori, potrivit Legii 578/2004, însă indemnizația medie aici este una modestă – doar 128 lei.