În București, costul real al gigacaloriei este de aproximativ 1.000 de lei, însă cetățenii plătesc doar 330 de lei pe gigacalorie, fără TVA. Diferența, de 670 de lei, este acoperită prin subvenția municipală.

Primăria Capitalei a anunțat că nu va majora prețul gigacaloriei în această iarnă, menținând subvenția existentă. Aceasta ar putea fi, de asemenea, ultima iarnă în care subvenția va fi aplicată, în contextul preluării centralei ELCEN de către municipalitate.

„Nu creşte pretul gigacaloriei, sigur”, a promis primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

În Ploiești, tariful local aprobat pentru gigacalorie este de 350 de lei, fără TVA, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă față de tariful anterior. TVA de 19% aplicat ridică prețul final facturat la 416,5 lei pe gigacalorie. Diferența dintre costul real și prețul facturat este acoperită integral de Primăria Ploiești, asigurând continuitatea furnizării energiei termice pe perioada 1 octombrie 2025-30 aprilie 2026.

Comparativ, Ploieștiul beneficiază de unul dintre cele mai mici prețuri la gigacalorie, chiar și după majorare, în timp ce Bucureștiul, deși menține un tarif mai mic pentru cetățeni, suportă un cost real mult mai ridicat prin subvenții substanțiale.

În alte orașe din România, prețul gigacaloriei variază astfel: în Constanța se facturează 416,5 lei, în Buzău se facturează la 449,2 lei, iar în Brașov se facturează la 333,2 lei, toate aceste prețuri incluzând TVA-ul de 19%.

Timișoara înregistrează cel mai ridicat tarif la gigacalorie din țară în iarna 2025-2026, ajungând la 466 de lei, după ce autoritățile locale au redus subvenția acordată anterior. Această majorare semnificativă va afecta bugetele gospodăriilor, în special ale celor care locuiesc în apartamente de dimensiuni medii, unde facturile ar putea crește cu până la 100 de lei față de anul precedent.

Alte orașe, precum Oradea și Mangalia, se confruntă cu prețuri ridicate la gigacalorie. În Oradea, tariful a ajuns la 435 de lei, iar în Mangalia la 400 de lei. În aceste localități, autoritățile locale nu exclud posibile majorări suplimentare pe parcursul sezonului rece, în funcție de evoluția costurilor de producție și distribuție a energiei termice.

În contrast, orașe precum Constanța și Buzău au tarife mai accesibile, de 350, respectiv 377 de lei pe gigacalorie. Totuși, în aceste localități, costul real de producție al gigacaloriei depășește 1.000 de lei, iar autoritățile locale acoperă diferența prin subvenții substanțiale.

Iată un tabel simplificat cu majorările la gigacalorie în orașele din România: