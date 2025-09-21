La Ploiești, locatarii blocurilor au început să observe pe avizier afișele cu noile facturi de întreținere pentru luna august, după ce TVA a fost majorat. Deși prețul gigacaloriei și al apei potabile nu s-a modificat, costul apei calde a crescut, reflectând ajustarea fiscală recentă.

Deși prețul gigacaloriei a rămas neschimbat, factura de apă caldă a înregistrat o creștere semnificativă, determinată de majorarea TVA-ului de la 19% la 21%. Costul suplimentar se reflectă direct în buzunarul consumatorilor.

Practic, majorarea TVA de la 19% la 21% a împins costul gigacaloriei la 423 lei/Gcal, comparativ cu 416 lei anterior. Ajustarea fiscală se reflectă astfel direct în facturi.

Costul unui metru cub de apă caldă va fi determinat de suma mai multor componente: încălzirea apei prin agent termic, apa rece consumată și serviciul de canalizare. Astfel, factura reflectă integral resursele și serviciile utilizate.

Astfel, deși prețul gigacaloriei și al apei potabile a rămas neschimbat, majorarea TVA-ului începe să se resimtă în facturi, reflectând primele impacturi ale ajustării fiscale.

La Ploiești, un metru cub de apă potabilă costă acum 4,76 lei fără TVA și 5,28 lei cu TVA inclus, majorarea fiind determinată de creșterea cotei de la 9% la 11%.

În cazul serviciului de canalizare, un metru cub se facturează cu 2,12 lei fără TVA și 2,35 lei cu TVA inclus de 11%.

La Ploiești, locuitorii continuă să plătească 350 de lei pe gigacalorie, la care se adaugă TVA aplicabil.

Conform deciziei Consiliului Local Ploiești din 31 martie 2025, s-a extins perioada în care locuitorii beneficiază de subvenții de la bugetul local pentru plata agentului termic.

Astfel, subvenția va acoperi integral diferența dintre costul real al producerii, transportului, distribuției și furnizării energiei termice și tariful local perceput populației, valabilă până pe 30 septembrie 2025.

Trebuie menționat că costul real pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice către populație se ridică la 605 lei/Gcal, fără TVA, comparativ cu tariful local aplicat consumatorilor.