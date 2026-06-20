Tarifele la apă și canalizare diferă de la un județ la altul. Românii plătesc cu peste 13 lei mai mult pentru același serviciu

Tarifele pentru apă și canalizare continuă să varieze puternic între județele României, potrivit datelor ANRSC valabile la 1 iunie 2026. Cele mai mari costuri sunt înregistrate în Călărași, Vaslui și Iași, iar cele mai mici în Ploiești, București și Chiajna. Diferența dintre extreme depășește 13 lei pentru un metru cub de apă și canalizare. Datele provin din evidența oficială a tarifelor aprobate și avizate pentru operatorii regionali.

Tarifele la apă și canalizare rămân puternic influențate de particularitățile fiecărei regiuni, potrivit celor mai recente date centralizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), valabile la 1 iunie 2026.

Statisticile arată că diferența dintre cele mai mari și cele mai mici tarife practicate în România depășește pragul de 13 lei pentru metrul cub de servicii cumulate de alimentare cu apă potabilă și canalizare, fără TVA.

Conform centralizării realizate pe baza tarifelor aprobate pentru operatorii regionali, media națională a costului cumulat pentru apă și canalizare se situează în jurul valorii de 16 lei pe metru cub, fără TVA.

Clasamentul celor mai scumpe servicii de apă și canalizare este dominat de operatori din județele Călărași, Vaslui și Iași, în timp ce cele mai reduse tarife sunt practicate în București, Prahova și Ilfov.

Datele oficiale ANRSC arată că cele mai ridicate tarife cumulate pentru serviciile de apă și canalizare sunt înregistrate în prezent în trei județe din estul și sud-estul țării.

Topul celor mai mari tarife cumulate (apă potabilă și canalizare), fără TVA, este următorul:

Călărași – Ecoaqua: 23,23 lei/mc

Vaslui – Aquavas: 21,49 lei/mc

Iași – APAVITAL: 21,17 lei/mc

La polul opus se află operatorii care practică cele mai mici tarife din România.

Clasamentul celor mai reduse tarife cumulate, fără TVA, este următorul:

Prahova (Ploiești) – Apa Nova Ploiești: 10,02 lei/mc

București – Apa Nova București: 10,43 lei/mc

Ilfov (Chiajna) – Veolia România: 10,48 lei/mc

Comparând valorile extreme, rezultă o diferență de 13,21 lei pe metru cub între tariful practicat în Călărași și cel aplicat în Ploiești.

Potrivit explicațiilor asociate datelor ANRSC, nivelul tarifelor este determinat de mai mulți factori economici și tehnici care diferă de la o regiune la alta.

Printre elementele care influențează costurile se numără investițiile în infrastructura de apă și canalizare, cheltuielile de operare, densitatea și dispersia populației deservite, precum și proiectele de extindere și modernizare realizate cu finanțare europeană.

Operatorii care activează în marile centre urbane beneficiază, de regulă, de un număr ridicat de consumatori și de costuri distribuite pe volume mai mari de apă furnizată. Acest fenomen generează economii de scară care contribuie la menținerea unor tarife mai reduse.

În schimb, în județe unde rețelele necesită investiții importante sau unde populația este distribuită pe suprafețe extinse, costurile de operare și dezvoltare se reflectă mai puternic în tarifele finale. Din acest motiv, județe precum Iași și Vaslui se regăsesc constant printre zonele cu cele mai ridicate prețuri pentru serviciile de apă și canalizare.

Datele prezentate sunt valabile la 1 iunie 2026 și provin din evidența oficială a tarifelor aprobate și avizate de ANRSC pentru operatorii regionali de apă și canalizare.