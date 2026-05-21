Prețul la carburanți a înregistrat joi o mișcare atipică, după ce liderul distribuției de combustibili, OMV Petrom, a decis să reducă prețul motorinei standard cu 10 bani pe litru în stațiile Petrom și OMV, deși majoritatea competitorilor aplicaseră anterior scumpiri.

În urma acestei modificări, motorina standard a ajuns la 9,53 lei/l în stațiile Petrom și la 9,59 lei/l în rețeaua OMV. În același timp, benzina standard a fost scumpită cu 10 bani pe litru și a urcat la 9,32 lei/l în stațiile Petrom și la 9,38 lei/l în cele OMV.

Astfel, OMV Petrom a ajuns să practice simultan cea mai ieftină motorină de pe piață și una dintre cele mai scumpe benzine. Diferența față de concurență este de aproximativ 16 bani/l în cazul motorinei vândute în stațiile Petrom.

În paralel, și alte companii au operat modificări de preț. Socar a majorat atât benzina, cât și motorina cu 10 bani/l, în timp ce Lukoil a aplicat o creștere de 5 bani/l la motorină și de 10 bani/l la benzină. Rompetrol și MOL au păstrat prețuri identice, de 9,69 lei/l pentru motorină și 9,28 lei/l pentru benzină.

Datele din piață arată că ecartul dintre cele două tipuri de carburanți s-a diminuat semnificativ față de începutul lunii aprilie. Dacă pe 6 aprilie diferența depășea 1,15 lei/l în stațiile OMV și Petrom, acum aceasta a coborât la aproximativ 21 de bani/l.

Evoluția reflectă atât volatilitatea pieței petroliere, cât și strategiile comerciale diferite adoptate de operatorii din România în ultimele săptămâni. În plus, Guvernul a limitat temporar adaosurile comerciale ale companiilor la nivelurile de anul trecut, măsura fiind valabilă până în luna iunie. Totodată, operatorii pot modifica prețurile doar o singură dată pe zi.

Tendința divergentă dintre benzină și motorină este vizibilă și în principalele orașe monitorizate. În timp ce benzina continuă să se scumpească, motorina standard a înregistrat o ușoară ieftinire în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

În București, cea mai ieftină benzină standard este disponibilă joi la 9,24 lei/l în stațiile Socar, după o majorare de 10 bani/l comparativ cu nivelul anterior. Petrom a urcat prețul la 9,32 lei/l, în timp ce OMV, Rompetrol și Lukoil afișează 9,28 lei/l.

La nivelul celor cinci mari orașe analizate, prețul mediu al benzinei a ajuns la 9,24 lei/l în București, Timișoara, Iași și Constanța. În Cluj-Napoca, media este ușor mai redusă, de 9,21 lei/l.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț este în continuare la Petrom, unde litrul costă 9,53 lei. Lukoil vinde motorina cu 9,74 lei/l, iar Socar, OMV și Rompetrol afișează 9,69 lei/l.

Datele analizate arată că prețul minim al motorinei a scăzut cu aproximativ 6 bani/l față de ziua precedentă, în timp ce benzina a crescut cu până la 10 bani/l în mai multe rețele.

Potrivit datelor centralizate de platforma peco-online.ro, cea mai ieftină benzină standard din România se găsește joi la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș, unde litrul costă 8,95 lei.

În cazul motorinei standard, cel mai redus preț este de 9,53 lei/l și este practicat la o stație Petrom din Voinești, județul Dâmbovița.

Specialiștii atrag atenția că prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de localitate, momentul actualizării sau politica fiecărei stații. În perioadele cu volatilitate ridicată, operatorii modifică frecvent tarifele, iar diferențele între rețele pot deveni semnificative chiar și în aceeași zi.

Datele Eurostat publicate recent arată că România se află pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește ritmul de creștere al prețurilor combustibililor comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

TABEL. Evoluția carburanților în principalele rețele și orașe din România – 21 mai 2026: