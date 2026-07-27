UPDATE Senatul a adoptat proiectul pentru reducerea prețului carburanților. Acciza ar putea scădea cu până la 25%

Senatul a aprobat proiectul de lege care ar putea duce la ieftinirea carburanților, prin introducerea unui mecanism de „acciză dinamică”. Inițiativa, susținută de PNL și PSD, merge acum la Camera Deputaților.

Senatul a adoptat luni, în sesiune extraordinară, proiectul de lege care vizează reducerea prețului carburanților. În forma finală, inițiativa reunește măsurile propuse de PNL și PSD, după ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, au convenit asupra unei variante comune.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 116 voturi „pentru” și opt abțineri și urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, for decizional. Dacă va fi adoptat și promulgat, acesta va introduce, în premieră, un mecanism de „acciză dinamică”, care va permite reducerea accizei la carburanți cu procente cuprinse între 5% și 25%, în funcție de evoluția prețurilor la pompă.

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că proiectul de lege privind reducerea prețului carburanților a primit raport de admitere în comisia economică a Senatului și urmează să fie supus votului în plen, după care va intra în procedură de urgență la Camera Deputaților.

Potrivit lui, inițiativa legislativă, depusă împreună cu parlamentari ai PSD, urmărește introducerea unui mecanism mai clar și mai flexibil prin care statul să poată interveni în perioadele de criză de pe piața carburanților, pentru a proteja puterea de cumpărare a populației. El a explicat că proiectul introduce, în premieră, un sistem de „acciză dinamică”, prin care acciza la carburanți va putea fi redusă progresiv, între 5% și 25%, în funcție de evoluția simultană a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.

Ivan a precizat că, la nivelul actual al prețului motorinei, reducerea accizei ar însemna o ieftinire de aproximativ 34 de bani pe litru. Dacă prețurile vor continua să crească, reducerea ar putea ajunge la 51 de bani pe litru pentru prețuri cuprinse între 9,98 și 10,42 lei/litru, la 68 de bani pe litru pentru intervalul 10,42-10,85 lei/litru și până la 85 de bani pe litru dacă prețul va depăși 10,85 lei/litru.

Fostul ministru al Energiei a mai spus că proiectul stabilește că situația de criză pe piața țițeiului și produselor petroliere va fi instituită până la 31 octombrie 2026, iar ulterior Guvernul va putea activa mecanismul doar în baza unor criterii obiective, precum creșterea cu cel puțin 20% a cotațiilor internaționale sau a prețurilor la pompă ori apariția unui risc real de întrerupere a aprovizionării cu carburanți.

Potrivit lui, proiectul prevede și limitarea adaosului comercial al operatorilor, care va putea fi actualizat o singură dată cu rata inflației și va fi verificat ca medie pe întreaga perioadă de criză.

În același timp, Ivan a afirmat că este modificat și mecanismul contribuției aplicate veniturilor excepționale, astfel încât aceasta să fie activată nu doar atunci când crește prețul petrolului Brent, ci și în cazul unei majorări puternice a cotației internaționale a motorinei, având în vedere dependența României de importurile acestui combustibil.

Fostul ministru al Energiei a declarat că noul mecanism va fi valabil inițial timp de trei luni și va putea fi prelungit cu încă trei luni, dacă situația internațională o va impune. El a adăugat că, pe lângă reducerea progresivă a accizei și plafonarea adaosului comercial, proiectul introduce și posibilitatea limitării exporturilor de motorină către statele vecine, acestea urmând să fie aprobate doar cu acordul ministrului Economiei și al ministrului Energiei.

Comisia economică a Senatului a adoptat raportul de admitere asupra proiectului, după ce ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, și Ivan au convenit asupra unei forme comune a inițiativei legislative. Pentru a deveni lege, proiectul trebuie să fie adoptat de plenul Senatului și să își continue parcursul legislativ în Camera Deputaților.