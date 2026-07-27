Acciza dinamică pentru carburanți, adoptată în comisie. Cum ar putea fi redus prețul la pompă

Acciza dinamică pentru carburanți a primit raport favorabil în comisie și urmează să fie supusă votului în plen. Măsura propusă de autorități este o soluție temporară pentru reducerea prețurilor la pompă și ar urma să fie aplicată inițial timp de trei luni, cu posibilitatea prelungirii prin hotărâre de Guvern.

Noua formulă este introdusă pentru prima dată pe piața carburanților din România și presupune ajustarea nivelului accizei în funcție de evoluția prețurilor. Varianta reducerii TVA pentru carburanți a fost abandonată, autoritățile invocând limitele impuse de legislația europeană.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că mecanismul ar permite o reducere a accizei cu un procent cuprins între 5% și 25%, în funcție de creșterea prețurilor la pompă.

„Este pentru prima oară când introducem o formă de acciză dinamică. În funcție de creșterea prețului, aceasta poate să scadă între 5% și 25%. Este o variantă mult mai flexibilă, care ne dă posibilitatea să acționăm în următoarele trei luni de la promulgare, prin hotărâre de Guvern, iar la fiecare două săptămâni Ministerul Finanțelor va analiza cuantumul accizei și va acționa”, a declarat Nazare.

Ministrul Finanțelor a precizat că măsura a fost stabilită după consultări cu reprezentanții industriei petroliere și că trebuie luate în calcul și efectele pe care intervențiile asupra pieței le pot avea. „Am avut consultări cu reprezentanții industriei petroliere și trebuie să luăm în calcul și riscul unei penurii”, a avertizat ministrul Nazare.

Alexandru Nazare a explicat că proiectul adoptat în forma comună urmărește o intervenție flexibilă asupra accizei, fără modificarea TVA. Potrivit acestuia, la momentul intrării în vigoare a măsurii ar urma să fie aplicată o reducere inițială de 10%.

„Am luat act de proiectul depus în Parlament. Am propus o serie de amendamente, dată fiind situația de astăzi. Să nu intrăm în zona modificărilor de TVA, pentru că ar fi fost contrară dreptului european. În schimb, să venim cu o acciză dinamică, o reducere graduală între 5% și 25%. O să avem un act normativ care să răspundă nevoilor actuale ale pieței. În prima fază, la promulgare, vom avea o reducere de 10%….Există riscul unei penurii. Introducerea unei plafonări trebuie să ia în calcul și acest risc. În forma actuală, varianta este mai bună”, a explicat ministrul interimar al Finanţelor Alexandru Nazare la comisia de buget de la Senat.

În Senat va ajunge o singură inițiativă legislativă, după ce fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au ajuns la o formă comună a proiectului.

Potrivit lui Bogdan Ivan, mecanismul prevede posibilitatea reducerii progresive a accizei la motorină în situații de criză pe piața carburanților. Obiectivul este menținerea prețului la pompă sub pragul de 10 lei pe litru.

„Este un proiect care prevede o reducere a prețului final al motorinei prin instituirea situației de criză în domeniul carburanților din țara noastră și crearea unui cadru general pentru acest lucru, astfel încât el să poată fi actualizat ori de câte ori este nevoie, prin hotărâre de Guvern. La nivelul actual al prețului motorinei la pompă, vorbim despre o reducere cu 34 de bani pe litrul de motorină. În situația în care vom avea o creștere a cotațiilor internaționale ale prețului motorinei și ale petrolului, vorbim despre o reducere care va putea să crească până la 68 de bani, în funcție de prețul final”, a declarat Bogdan Ivan.

Deputatul PSD a mai menționat că mecanismul include mai multe măsuri pentru reducerea prețului final al carburanților.

„Avem câteva mecanisme de bază care se vor aplica: reducerea clară a accizei, al cărei impact va fi mai mare decât în cazul reducerii TVA, limitarea exporturilor de carburant diesel, validate doar de Ministerul Economiei și Ministerul Energiei, și limitarea adaosului comercial. Toate măsurile vor duce la o reducere finală a prețului, fără a afecta restul”, a declarat Bogdan Ivan.

Motorina a ajuns aproape de nivelul de 10 lei pe litru în stațiile de alimentare. Potrivit datelor prezentate în proiect, motorina standard este comercializată cu valori cuprinse între 9,92 și 9,98 lei pe litru, în timp ce benzina standard se vinde între 9,06 și 9,12 lei pe litru.

Creșterile de preț au avut efect asupra costurilor suportate de șoferi. Benzina s-a scumpit cu 4,3%, ceea ce reprezintă aproximativ 18,5 lei în plus pentru un plin, iar motorina a înregistrat o creștere de 7,7%, echivalentă cu aproximativ 35,5 lei suplimentar pentru aceeași cantitate de combustibil.