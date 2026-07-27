Acciza dinamică pentru carburanți, adoptată în comisie. Cum ar putea fi redus prețul la pompă
SURSA FOTO: Dreamstime - Acciza carburanti, acciza combustibili
Acciza dinamică pentru carburanți a primit raport favorabil în comisie și urmează să fie supusă votului în plen. Măsura propusă de autorități este o soluție temporară pentru reducerea prețurilor la pompă și ar urma să fie aplicată inițial timp de trei luni, cu posibilitatea prelungirii prin hotărâre de Guvern.
Nou mecanism pentru prețul carburanților: acciza va fi ajustată în funcție de evoluția din piață
Noua formulă este introdusă pentru prima dată pe piața carburanților din România și presupune ajustarea nivelului accizei în funcție de evoluția prețurilor. Varianta reducerii TVA pentru carburanți a fost abandonată, autoritățile invocând limitele impuse de legislația europeană.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că mecanismul ar permite o reducere a accizei cu un procent cuprins între 5% și 25%, în funcție de creșterea prețurilor la pompă.
„Este pentru prima oară când introducem o formă de acciză dinamică. În funcție de creșterea prețului, aceasta poate să scadă între 5% și 25%. Este o variantă mult mai flexibilă, care ne dă posibilitatea să acționăm în următoarele trei luni de la promulgare, prin hotărâre de Guvern, iar la fiecare două săptămâni Ministerul Finanțelor va analiza cuantumul accizei și va acționa”, a declarat Nazare.
Reducerea accizei ar putea fi ajustată în funcție de prețuri
Ministrul Finanțelor a precizat că măsura a fost stabilită după consultări cu reprezentanții industriei petroliere și că trebuie luate în calcul și efectele pe care intervențiile asupra pieței le pot avea. „Am avut consultări cu reprezentanții industriei petroliere și trebuie să luăm în calcul și riscul unei penurii”, a avertizat ministrul Nazare.
Alexandru Nazare a explicat că proiectul adoptat în forma comună urmărește o intervenție flexibilă asupra accizei, fără modificarea TVA. Potrivit acestuia, la momentul intrării în vigoare a măsurii ar urma să fie aplicată o reducere inițială de 10%.
„Am luat act de proiectul depus în Parlament. Am propus o serie de amendamente, dată fiind situația de astăzi. Să nu intrăm în zona modificărilor de TVA, pentru că ar fi fost contrară dreptului european. În schimb, să venim cu o acciză dinamică, o reducere graduală între 5% și 25%. O să avem un act normativ care să răspundă nevoilor actuale ale pieței. În prima fază, la promulgare, vom avea o reducere de 10%….Există riscul unei penurii. Introducerea unei plafonări trebuie să ia în calcul și acest risc. În forma actuală, varianta este mai bună”, a explicat ministrul interimar al Finanţelor Alexandru Nazare la comisia de buget de la Senat.
Proiect comun pentru reducerea prețului motorinei
În Senat va ajunge o singură inițiativă legislativă, după ce fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au ajuns la o formă comună a proiectului.
Potrivit lui Bogdan Ivan, mecanismul prevede posibilitatea reducerii progresive a accizei la motorină în situații de criză pe piața carburanților. Obiectivul este menținerea prețului la pompă sub pragul de 10 lei pe litru.
„Este un proiect care prevede o reducere a prețului final al motorinei prin instituirea situației de criză în domeniul carburanților din țara noastră și crearea unui cadru general pentru acest lucru, astfel încât el să poată fi actualizat ori de câte ori este nevoie, prin hotărâre de Guvern. La nivelul actual al prețului motorinei la pompă, vorbim despre o reducere cu 34 de bani pe litrul de motorină. În situația în care vom avea o creștere a cotațiilor internaționale ale prețului motorinei și ale petrolului, vorbim despre o reducere care va putea să crească până la 68 de bani, în funcție de prețul final”, a declarat Bogdan Ivan.
Deputatul PSD a mai menționat că mecanismul include mai multe măsuri pentru reducerea prețului final al carburanților.
„Avem câteva mecanisme de bază care se vor aplica: reducerea clară a accizei, al cărei impact va fi mai mare decât în cazul reducerii TVA, limitarea exporturilor de carburant diesel, validate doar de Ministerul Economiei și Ministerul Energiei, și limitarea adaosului comercial. Toate măsurile vor duce la o reducere finală a prețului, fără a afecta restul”, a declarat Bogdan Ivan.
Prețurile carburanților au crescut în ultimele perioade
Motorina a ajuns aproape de nivelul de 10 lei pe litru în stațiile de alimentare. Potrivit datelor prezentate în proiect, motorina standard este comercializată cu valori cuprinse între 9,92 și 9,98 lei pe litru, în timp ce benzina standard se vinde între 9,06 și 9,12 lei pe litru.
Creșterile de preț au avut efect asupra costurilor suportate de șoferi. Benzina s-a scumpit cu 4,3%, ceea ce reprezintă aproximativ 18,5 lei în plus pentru un plin, iar motorina a înregistrat o creștere de 7,7%, echivalentă cu aproximativ 35,5 lei suplimentar pentru aceeași cantitate de combustibil.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.