Se aplică tuturor proprietarilor de apartamente. Obligația care nu dispare nici dacă locuința este nelocuită. Plata nu poate fi evitată

Mulți proprietari consideră că, dacă nu locuiesc în apartamentul pe care îl dețin sau dacă au contoare individuale pentru utilități, nu mai au obligația de a plăti întreținerea către asociația de proprietari. În realitate, legislația stabilește clar că deținerea unui apartament într-un condominiu vine la pachet cu obligații financiare care nu dispar odată cu lipsa de folosință a locuinței. Expertul în asociații de proprietari Gelu Pușcaș explică de ce listele lunare de plată rămân obligatorii pentru toți proprietarii.

Potrivit lui Gelu Pușcaș, una dintre cele mai frecvente neînțelegeri apare în cazul proprietarilor care nu locuiesc în apartament și consideră că nu mai datorează nicio sumă către asociația de proprietari.

Specialistul explică faptul că un apartament nu poate fi separat de proprietatea comună a blocului. Odată cu achiziționarea locuinței, proprietarul dobândește și o cotă-parte din părțile comune ale clădirii și din terenul aferent.

„Apartamentul deținut într-un bloc nu poate fi privit de sine stătător, rupt de ceea ce reprezintă partea comună”, arată Gelu Pușcaș.

Acesta precizează că fiecare proprietar este obligat să contribuie la cheltuielile necesare pentru întreținerea și funcționarea condominiului, indiferent dacă locuiește sau nu în apartament.

Potrivit explicațiilor oferite de Gelu Pușcaș, obligația de plată rezultă atât din prevederile Codului Civil, cât și din Legea nr. 196/2018 privind înființarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

Aceste acte normative stabilesc că toți proprietarii trebuie să participe la costurile generate de întreținerea și administrarea părților comune ale imobilului.

„Datorăm cote de întreținere pentru că proprietatea noastră nu se termină la ușa de la intrarea în propriul apartament. Datorăm cote de întreținere pentru că este o obligație legală aceea de a menține condominiul într-o stare bună”, explică specialistul.

Astfel, chiar și în lipsa consumurilor individuale, proprietarul rămâne responsabil pentru partea care îi revine din cheltuielile comune ale clădirii.

Expertul arată că întreținerea nu înseamnă doar plata consumurilor proprii de apă, apă caldă sau căldură.

Proprietarii contribuie și la costurile generate de funcționarea și întreținerea elementelor comune ale imobilului, precum ascensoarele, instalațiile de alimentare și canalizare, sistemele de pompare, centralele termice sau serviciile de curățenie și administrare.

„Tot ceea ce reprezintă parte comună trebuie întreținut și să fie în bună stare de funcționare. Întreținerea părților comune cade în sarcina asociației iar suportarea costului în sarcina fiecărui proprietar”, subliniază Gelu Pușcaș.

În plus, costurile pentru reparații, investiții și intervenții asupra părților comune sunt repartizate în funcție de cota-parte indiviză deținută de fiecare proprietar.

Potrivit specialistului, sumele înscrise în listele lunare de întreținere reprezintă obligații de plată pentru proprietari.

„Sumele regăsite în listele de plată lunare reprezintă obligații de plată pentru proprietari. Simpla neplată a cotelor nu reprezintă o contestare a valorii acestora. Proprietarul are obligația de a răsturna prezumția de legalitate a sumelor regăsite în lista de plată”, explică Gelu Pușcaș.

Acesta atrage atenția că modul de repartizare a cheltuielilor este stabilit prin norme legale obligatorii și nu poate fi modificat după preferințele proprietarilor.

În concluzie, faptul că un apartament este nelocuit sau că utilitățile sunt contorizate individual nu elimină obligația de a contribui la cheltuielile comune ale blocului. Proprietarii rămân responsabili pentru întreținerea și funcționarea condominiului atât timp cât dețin o cotă-parte din proprietatea comună.