Boom rezidențial și logistic în Ilfov: Veolia investește 13,7 milioane de euro în infrastructura din Otopeni pentru a susține presiunea imobiliară

Zona metropolitană București-Ilfov își menține statutul de cea mai dinamică regiune economică a României, însă expansiunea galopantă a proiectelor rezidențiale și logistice pune o presiune uriașă pe rețelele de utilități. Pentru a preveni un blocaj în dezvoltare și a asigura predictibilitatea afacerilor din nordul Capitalei, Veolia România Soluții Integrate (VRSI) accelerează un amplu program investițional în valoare de 13,7 milioane de euro, eșalonat pe o durată de 8 ani.

Principalul pilon al acestui plan strategic, modernizarea Stației de Epurare „Centru/Transilvaniei”, Otopeni, a atins deja un stadiu de realizare de 85%, urmând să fie finalizat complet până la sfârșitul anului 2026.

Investiția specifică în Stația „Centru/Transilvaniei” se ridică la 6,7 milioane de euro. Importanța sa economică este majoră: capacitatea de procesare a apelor uzate va crește de patru ori, ajungând la 8.000 mc/zi, cu posibilitatea tehnică de extindere ulterioară până la 10.000 mc/zi.

Fără această redimensionare a infrastructurii publice, eliberarea de noi autorizații de construire pentru ansambluri rezidențiale sau spații logistice din Otopeni ar fi riscat limitări tehnice severe. Până în prezent, operatorul a finalizat lucrările structurale de anvergură, montajul echipamentelor de ultimă generație și conexiunile electrice aferente.

Pe lângă extinderea stației centrale, programul economic vizează eficientizarea fluxurilor și automatizarea sistemelor de pompare:

Retehnologizare: Stațiile vechi Matei Basarab și Marin Preda sunt transformate în stații moderne de pompare a apelor uzate. Pentru prima s-a emis deja autorizația de construire, în timp ce a doua urmează să fie finalizată în iunie 2027.

Securitatea resurselor: Lucrările pentru înlocuirea și redimensionarea conductei de alimentare cu apă de pe strada 1 Mai au ajuns la un stadiu de 75%, termenul de recepție fiind stabilit pentru luna iulie 2026.

„Otopeniul se află într-o etapă de dezvoltare continuă care cere o infrastructură publică adaptată. Ne concentrăm pe soluții optime care să ofere stabilitate și predictibilitate pentru sistemul de apă și canalizare”, a explicat Irina Munteanu, Director General Veolia România Soluții Integrate, subliniat parteneriatul solid cu autoritățile locale.

Prin aceste măsuri, nordul zonei metropolitane își consolidează atractivitatea economică în fața marilor dezvoltatori imobiliari și a companiilor logistice, oferind o infrastructură comercială sigură, sustenabilă și capabilă să susțină ritmul de creștere prognozat pentru următorul deceniu.