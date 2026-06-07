Nadia Comăneci și Ion Țiriac, ultima vizită de lucru la sala de gimnastică din Otopeni înainte de inaugurare. Când se deschide sala „Nadia Comăneci”

Nadia Comăneci a vizitat în data de 07 iunie 2026, alături de Ion Țiriac, șantierul noii săli de gimnastică din Otopeni care îi va purta numele, pentru a evalua progresul lucrărilor și a pune la punct ultimele detalii înaintea inaugurării. Sala va fi deschisă oficial pe 18 iulie, data la care se împlinesc exact 50 de ani de la primul 10 perfect obținut de Nadia la Jocurile Olimpice de la Montreal.

În timpul vizitei, Nadia Comăneci s-a declarat optimistă în privința ritmului lucrărilor și a calității proiectului:

„Sunt încrezătoare că sala va fi gata la timp și că va fi într-adevăr la cele mai înalte standarde din gimnastica internațională. Lucrările sunt pe ultima sută de metri, echipamentele sunt deja venite, iar sala arată exact așa cum ne-am dorit”, a spus Nadia la finalul vizitei.

Proiectul, inițiat de Fundația Țiriac, continuă investițiile în infrastructura sportivă din Otopeni și urmărește să ofere copiilor acces la condiții moderne de antrenament, similare celor din centrele internaționale de performanță.

Sala de gimnastică reprezintă un cadou făcut de Ion Țiriac Nadiei Comăneci și tinerilor care doresc să facă sport. Fundația Tiriac are în plan să finalizeze în curând, în Otopeni, o sală cu bazin de înot și o zonă de antrenamente pentru practicarea tenisului.

Noua sală de gimnastică „Nadia Comăneci” din Otopeni va avea o suprafață totală de 2.837 mp, dintre care 1.850 mp destinați zonei de antrenament. Spațiul va permite pregătirea simultană a aproximativ 75 de sportivi și va include:

aparate pentru gimnastică artistică feminină și masculină

zonă dedicată gimnasticii ritmice

vestiare moderne

spații pentru părinți și zone de vizionare

echipamente conforme cu standardele internaționale pentru competiții și acreditări

Odată cu inaugurarea, centrul va deschide cursuri de inițiere în gimnastică artistică și ritmică pentru copiii sub 12 ani, cu obiectivul de a atrage cât mai mulți tineri către sport și de a crea o bază solidă pentru viitoarele generații de gimnaști.

Ceremonia oficială de deschidere va avea loc pe 18 iulie, exact la 50 de ani de la momentul care a schimbat istoria gimnasticii mondiale. Nadia Comăneci va fi prezentă la inaugurare, marcând simbolic legătura dintre performanța de legendă și viitorul gimnasticii românești.