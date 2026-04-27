Programul de investiții anunțat de Apa Nova pentru 2026 depășește 49 de milioane de euro și vizează modernizarea rețelelor, digitalizarea serviciilor și creșterea eficienței energetice. O mare parte din fonduri, respectiv 30,6 milioane de euro, este alocată proiectelor incluse în Noul Program Investițional Obligatoriu, derulat până în 2031, cu o valoare totală de 230,9 milioane de euro.

Acest program urmărește extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare, în contextul în care Bucureștiul are în prezent peste 4.900 de kilometri de infrastructură de acest tip.

Directorul general al companiei a transmis că investițiile din 2026 sunt orientate spre creșterea performanței sistemului și adaptarea serviciilor la nevoile unui oraș aflat în continuă dezvoltare, arătând că infrastructura a fost modernizată constant în ultimii ani și aliniată standardelor europene.

Printre lucrările majore programate pentru acest an se numără proiectele de la colectorul A1 din zona Tineretului – Văcărești, care vizează extinderea canalizării pluviale și realizarea sistemului de descărcare în râul Dâmbovița.

De asemenea, sunt planificate extinderi ale rețelelor de apă potabilă și canalizare în Zona Lunci, etapa a doua. O parte importantă din investiții este realizată în coordonare cu proiectele de infrastructură ale Primăriei, inclusiv lucrările la liniile de tramvai, pentru care sunt alocate peste 12 milioane de euro din bugetul NPIO.

În paralel, aproximativ 2,5 milioane de euro vor fi folosiți pentru înlocuirea și reabilitarea rețelelor existente și pentru modernizarea instalațiilor hidrotehnice. Alte 2,1 milioane de euro sunt destinate extinderilor în afara programului principal.

Planul pentru 2026 include și investiții în tehnologie și eficiență energetică. Aproximativ 3,9 milioane de euro vor fi alocați pentru integrarea unor echipamente moderne în stațiile de producție a apei, stațiile de pompare și la Stația de Epurare Glina.

Aici sunt prevăzute instalarea de panouri fotovoltaice, construirea unui rezervor de biogaz și modernizarea echipamentelor tehnologice. Sistemele de contorizare inteligentă și telecitire vor fi extinse, cu un buget de 1,7 milioane de euro.

Totodată, compania estimează finalizarea microhidrocentralei de la stația de tratare Crivina, care ar urma să producă aproximativ 5.813 MWh anual. În paralel, este implementat un proiect de stocare a energiei produse din surse fotovoltaice, la stațiile de pompare Nord și Sud, cu un buget de 1,5 milioane de euro.

Lucrările de modernizare vor duce la întreruperi temporare ale alimentării cu apă în mai multe zone din Capitală și din Ilfov.

În Sectorul 1, pe 30 aprilie 2026, între orele 09:00 – 18:00, vor fi afectate străzile Lița, Izbiceni, Turnu Roșu, Acumulatorului, Piatra Morii și Căiuți. Tot în Sectorul 1, pe Bulevardul Expoziției, apa va fi oprită în perioada 29 aprilie 2026, ora 09:00 – 2 mai 2026, ora 13:00.

În același sector, în intervalul 28 aprilie 2026, ora 23:00 – 29 aprilie 2026, ora 06:00, vor fi întreruperi pe Strada Avram Iancu și Strada Ardealului din Otopeni.

Pe 28 aprilie 2026, între orele 09:00 – 19:00, vor fi afectate Strada Golovița, Strada 16 Februarie, Strada Proletarului nr. 39A și Strada Petru și Pavel, iar în același interval de zi, între orele 09:00 – 18:00, vor fi întreruperi pe Strada Daimaca Victor, Intrarea Daimaca Victor, Strada Izbiceni și Strada Coralilor. În aceeași zi, între orele 09:00 – 13:00, alimentarea cu apă va fi oprită pe Strada Liliacului.

În Sectorul 3, pe 29 aprilie 2026, între orele 10:00 – 19:00, alimentarea cu apă va fi întreruptă pe Șoseaua Mihai Bravu, iar în intervalul 09:00 – 16:00 pe Bulevardul Theodor Pallady.

În Sectorul 4, pe 28 aprilie 2026, între orele 09:00 – 13:00, lucrările vor afecta Strada Turnu Măgurele.