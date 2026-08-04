Canicula provoacă un consum record de apă în Oradea. Apele Române: 24 de stații hidrometrice au ajuns la debit zero

Canicula a dus consumul de apă din Oradea și din localitățile deservite de Compania de Apă Oradea la cel mai ridicat nivel înregistrat după 1989. În luna iulie, operatorul a pompat în rețea o cantitate record de apă, pe fondul temperaturilor extreme și al cererii tot mai mari din partea populației. În paralel, Administrația Bazinală de Apă Crișuri avertizează că seceta hidrologică s-a accentuat, iar zeci de stații hidrometrice înregistrează debite istorice sau chiar debit zero.

Canicula a determinat un consum fără precedent de apă în Oradea și în localitățile limitrofe alimentate de Compania de Apă Oradea. În luna iulie 2026, operatorul a introdus în rețea peste 1,86 milioane de metri cubi de apă, cel mai mare volum consemnat după căderea regimului comunist.

Cantitatea distribuită este cu 77.235 de metri cubi, respectiv 4,3%, mai mare decât în iulie 2025 și cu 54.511 metri cubi, adică 3%, peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului 2024.

Recordul este cu atât mai semnificativ cu cât, în perioada comunistă, consumul era susținut și de activitatea marilor platforme industriale din municipiu.

„Nu am avut niciodată consumuri atât de mari, cel puțin în ultimii trei ani”, a declarat pentru Bihoreanul directorul Companiei de Apă Oradea, Lucian Chindlea.

Creșterea consumului s-a reflectat și în media zilnică a apei introduse în sistem. În luna iulie, Compania de Apă Oradea a pompat aproximativ 60.000 de metri cubi de apă în fiecare zi.

Media zilnică este cu aproape 2.500 de metri cubi mai mare decât cea înregistrată în aceeași lună a anului trecut.

Suplimentul livrat într-o singură lună depășește 77 de milioane de litri de apă, o cantitate echivalentă cu volumul a aproape 31 de piscine olimpice, fiecare având aproximativ 2.500 de metri cubi.

Pentru a răspunde consumului ridicat, Compania de Apă Oradea a majorat atât volumul de apă introdus în rețea, cât și presiunea de funcționare a instalațiilor.

„Forjăm stațiile de pompare. Pe lângă cantitățile mai mari livrate față de aceeași perioadă a anilor anteriori, după fiecare avarie, la reluarea serviciului, consumul crește fenomenal. Într-un fel, este explicabil, consumatorii își fac rezerve de apă”, a spus Chindlea.

În același timp, operatorul a facturat în luna iulie peste 1,53 milioane de metri cubi de apă, cu 67.526 de metri cubi, adică 4,6%, mai mult decât în iulie 2025. Comparativ cu iulie 2024, cantitatea facturată a crescut cu peste 220.000 de metri cubi, ceea ce înseamnă aproape 17%.

Conducerea Companiei de Apă Oradea afirmă că, în acest moment, sursele disponibile și infrastructura existentă permit alimentarea continuă a municipiului, chiar dacă instalațiile sunt solicitate mai intens decât în verile precedente.

„Avem suficientă apă. Probabil vor fi, însă, câteva sate unde nu se va putea furniza apă 24 de ore din 24. Se va duce apă cu cisternele și se va asigura serviciul câteva ore pe zi, ca să nu rămână populația fără apă menajeră”, a declarat Lucian Chindlea.

Directorul companiei atrage atenția că rețelele sunt dimensionate în principal pentru consumul menajer, iar utilizarea simultană a apei pentru udarea grădinilor și umplerea piscinelor poate reduce presiunea din sistem în orele de vârf.

„Dacă toată lumea și-ar uda grădina din rețea sigur n-am putea asigura consumul necesar”, a spus Chindlea.

Pe fondul secetei și al consumului ridicat, restricțiile privind furnizarea apei au fost extinse în mai multe localități din județul Bihor.

În prezent, măsura este aplicată în Meziad, Remetea, Drăgoteni, Petreasa, Șoimuș, Popești, Voivozi, Cuzap, Bistra, Budoi, Varviz, Nimăiești, Curățele, Pocioveliște și Beiușele.

În majoritatea acestor localități, alimentarea este întreruptă pe timpul nopții pentru refacerea rezervelor din rezervoare. De exemplu, în Remetea și Meziad apa este oprită între orele 23:00 și 07:00, iar în Drăgoteni, Petreasa și Șoimuș locuitorii beneficiază de apă doar între orele 19:00 și 23:00, respectiv între 06:00 și 09:00.

Restricțiile au fost extinse și pentru doi mari consumatori, Termoficare Oradea și Drumuri Orășenești, care au fost obligați să își reducă necesarul de apă.

Administrația Bazinală de Apă Crișuri avertizează că situația hidrologică din întregul spațiu hidrografic rămâne critică, iar efectele secetei se accentuează.

Potrivit instituției, 24 dintre cele 88 de stații hidrometrice monitorizate înregistrează debit zero, ceea ce înseamnă că 27,3% dintre secțiunile analizate au secat complet. Totodată, 15 stații hidrometrice au consemnat minime istorice ale debitelor în data de 3 august 2026, iar debitele râurilor se mențin mult sub valorile normale pentru această perioadă. În plus, rezervele de apă din acumulări au scăzut la aproximativ 43% din volumul normal de retenție.

„Situația hidrologică rămâne critică în spațiul hidrografic Crișuri. Seceta hidrologică se menține, iar efectele sunt tot mai evidente: 24 din cele 88 de stații hidrometrice înregistrează debit zero, adică 27,3% din secțiunile monitorizate au secat. 15 stații hidrometrice au înregistrat minime istorice ale debitelor în data de 3 august 2026; debitele râurilor sunt mult sub normalul perioadei, iar rezervele de apă din acumulări sunt la aproximativ 43% din volumul normal de retenție”, au transmis reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Crișuri.

Instituția precizează că specialiștii monitorizează permanent nivelurile și debitele râurilor și aplică măsurile prevăzute în Planul de secetă, având ca prioritate asigurarea alimentării populației cu apă.