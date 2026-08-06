Strategia pentru biodiversitate a trecut de Parlament. Proiectul din PNRR merge la Nicușor Dan pentru promulgare
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Senatul a adoptat definitiv Strategia Națională și Planul de acțiune pentru conservarea biodiversității 2026-2030, document care reprezintă un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Dezbaterea a fost marcată de acuzații între PSD, USR și AUR privind modificările aduse proiectului și impactul acestora asupra economiei, fermierilor și accesării fondurilor europene.
Senatul a adoptat definitiv strategia privind biodiversitatea, după o nouă dezbatere
Proiectul de lege a fost adoptat joi cu 79 de voturi pentru, 30 împotrivă și 13 abțineri. La ședință au fost prezenți 122 de senatori.
În favoarea proiectului au votat 22 de senatori PNL, 35 de la PSD, șapte de la UDMR, 12 de la USR și trei senatori neafiliați. Împotrivă s-au pronunțat 27 de senatori AUR, unul de la PACE și doi neafiliați, iar alte 13 voturi au fost abțineri.
Documentul va fi trimis la promulgare după expirarea termenului de două zile în care parlamentarii pot sesiza Curtea Constituțională.
Strategia a fost adoptată inițial de Senat, apoi modificată în Camera Deputaților, motiv pentru care proiectul a revenit în Senat pentru o nouă dezbatere, în vederea respectării principiului bicameralismului.
USR acuză PSD că a modificat strategia în favoarea unor interese economice
În timpul dezbaterilor, senatorul USR Gheorghe Ștefănache a susținut că amendamentele introduse de PSD favorizează proiectele de construcții în detrimentul protecției mediului.
„Suntem conștienți de faptul că trebuie să îndeplinim jalonul din PNRR, care se traduce în bani importanți pentru economia României. Dar, în aceeași măsură, suntem datori să tragem un semnal de alarmă cu privire la modul în care PSD a siluit această lege”, a declarat senatorul USR.
La rândul său, senatorul USR Sebastian Cernic a criticat faptul că social-democrații au depus sute de amendamente după adoptarea formei inițiale în Senat și a avertizat că modificările ar putea pune în pericol jalonul din PNRR.
El a afirmat că USR va susține proiectul, însă a avertizat că, dacă România va pierde finanțarea europeană aferentă acestui jalon, responsabilitatea va aparține celor care au modificat documentul.
PSD susține că amendamentele urmăresc un echilibru între dezvoltare și protecția mediului
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a respins criticile opoziției și a declarat că forma inițială a strategiei ar fi afectat dezvoltarea economică.
„Am amendat această strategie, am făcut o serie de observații, pentru că vrem să existe un echilibru între dezvoltarea României și protecția mediului. În niciun caz nu vrem să subordonăm dezvoltarea economică a României acestei impresii că apărăm mediul și, de fapt, să nu facem altceva decât să atacăm interesele economice ale României”, a afirmat Daniel Zamfir.
Acesta a susținut că amendamentele au fost introduse pentru a evita blocarea unor proiecte de dezvoltare.
PNL: Strategia nu introduce obligații noi pentru fermieri și nu impune reducerea cu 50% a pesticidelor
Senatorul PNL Glad Varga a precizat că strategia stabilește obiective generale și nu introduce obligații directe pentru cetățeni, fermieri sau proprietarii de terenuri.
El a explicat că obiectivul privind reducerea cu 50% nu vizează cantitatea de îngrășăminte și pesticide utilizată, ci reducerea riscului de poluare.
„Strategia nu prevede reducerea obligatorie cu 50% a cantității de îngrășăminte și pesticide utilizate, ci vizează doar reducerea riscului de poluare. De asemenea, ținta privind restaurarea a 30% din ecosistemele degradate până în anul 2030 reprezintă un obiectiv stabilit la nivel internațional”, a declarat Glad Varga.
Acesta a adăugat că persoanele afectate de eventuale restricții vor putea beneficia de compensații și că preocupările fermierilor au fost soluționate prin amendamentele adoptate în Comisia pentru mediu a Senatului.
AUR a votat împotrivă, iar POT susține că amendamentele au îmbunătățit proiectul
AUR s-a opus proiectului atât în Senat, cât și în Camera Deputaților, argumentând că documentul nu protejează interesele României și ar putea afecta fermierii și dezvoltarea economică.
În schimb, senatorul POT Gheorghe Vela a declarat că forma inițială nu ar fi fost susținută de partidul său, însă amendamentele adoptate au creat un echilibru între protecția mediului și interesele economice.
„Pentru că au fost formulate amendamente serioase, a fost schimbată structura legii și s-a ajuns la acel echilibru fundamental în care, pe de o parte, sunt apărate biodiversitatea și mediul, iar, pe de altă parte, sunt protejați fermierii, antreprenorii și economia. Din aceste considerente, partidul nostru susține proiectul”, a declarat Gheorghe Vela.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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