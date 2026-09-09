Undă verde pentru hidrocentralele blocate în ariile protejate. Nicușor Dan a promulgat legea

Președintele Nicușor Dan a promulgat miercuri legea care permite, în anumite condiții, modificarea limitelor ariilor naturale protejate pentru continuarea unor proiecte hidroenergetice aprobate și începute înainte de 29 iunie 2007. Actul normativ introduce o excepție pentru investițiile care erau deja aprobate prin hotărâri de Guvern sau decrete de stat și se aflau în execuție ori fuseseră demarate înainte de această dată.

Legea a avut un traseu complicat. Nicușor Dan a contestat-o anterior la Curtea Constituțională și a solicitat ulterior reexaminarea acesteia de către Parlament. Parlamentarii au respins însă cererea de reexaminare, iar actul normativ a ajuns din nou la promulgare.

Noua lege completează OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate și modifică Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

Conform noilor prevederi, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, apelor și pădurilor va putea dispune modificarea limitelor ariilor naturale protejate în termen de 60 de zile de la solicitarea beneficiarului.

Mecanismul se aplică suprafețelor pentru care, la 29 iunie 2007, existau obiective de investiții pentru amenajări hidroenergetice aprobate prin hotărâri ale Guvernului sau decrete de stat și care erau în curs de execuție ori fuseseră demarate anterior datei respective.

Amenajările hidroenergetice vor fi scoase în afara ariilor protejate

Legea stabilește și modul în care vor fi redesenate limitele ariilor naturale protejate.

„Noile limite ale ariilor naturale protejate vor fi trasate astfel încât perimetrul schemei de amenajare hidroenergetică, inclusiv al drumurilor de acces aferente amenajărilor hidroenergetice, staţiilor şi reţelelor de transport şi distribuţie aferente acestora să fie în afara ariei naturale protejate. Suplimentar, între noile limite ale ariei naturale protejate şi limitele amenajării hidroenergetice va fi păstrată o zonă minimă, tampon, de lăţime 100 metri, pe toată lungimea de grăniţuire”, prevede actul normativ.

Astfel, din perimetrul protejat vor putea fi scoase nu doar suprafețele ocupate efectiv de amenajările hidroenergetice, ci și cele aferente drumurilor de acces, stațiilor și rețelelor de transport și distribuție, cu păstrarea zonei-tampon de minimum 100 de metri.

Președintele a formulat în noiembrie 2025 o obiecție de neconstituționalitate. Curtea Constituțională a respins însă criticile și a constatat constituționalitatea legii în raport cu obiecțiile formulate.

Nicușor Dan a apelat ulterior și la procedura reexaminării. În argumentația sa, șeful statului a ridicat inclusiv problema impactului asupra siturilor Natura 2000 și a obligațiilor României în materie de protecție a mediului. Parlamentul nu și-a însușit însă solicitarea de reexaminare.

Daniel Zamfir: Putem continua construcția hidrocentralelor

Senatorul PSD Daniel Zamfir a salutat promulgarea legii și susține că aceasta va permite continuarea unor investiții hidroenergetice blocate de includerea suprafețelor respective în arii protejate.

„Astăzi, Preşedintele României a promulgat legea pentru care mă lupt de 4 ani cu useriştii şi ONG-urile din dotare! Putem continua construcţia hidrocentralelor începute înainte ca ele să fie incluse – din neglijenţă sau intenţionat – în regimul ariilor protejate, unde continuarea lucrărilor era practic blocată prin acţiunea concertată a „apărătorilor mediului”, cu vădite interese împotriva independenţei energetice a României!”, a scris Zamfir pe Facebook.

Legea a generat opoziție și în Parlament. USR a votat împotriva acesteia, argumentând că modificarea limitelor poate afecta sute de hectare din arii naturale protejate și situri Natura 2000.

Odată cu promulgarea, cadrul legal permite astfel modificarea limitelor ariilor protejate în situațiile strict prevăzute de actul normativ, pentru proiectele hidroenergetice aprobate și începute înainte de data-limită stabilită de lege.