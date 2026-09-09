România câștigă teren pe piața rapiței. Constanța devine un hub regional tot mai important

România își consolidează poziția pe piața regională a rapiței, într-un moment în care cererea externă crește. Portul Constanța devine un punct strategic pentru exporturi. Recolta bună oferă fermierilor oportunități importante.

România își consolidează poziția pe piața regională a rapiței, pe fondul recoltei bune din acest sezon și al dificultăților de aprovizionare întâmpinate în alte zone ale bazinului Mării Negre. Livrările de rapiță prin portul Constanța au ajuns la niveluri ridicate, iar cererea pentru marfa românească s-a intensificat odată cu revenirea Turciei pe piață. Anterior, cumpărătorii turci s-au orientat în principal către rapița provenită din Ucraina.

Evoluția scoate în evidență și mai mult importanța portului Constanța ca hub regional pentru comerțul cu oleaginoase și uleiuri vegetale. Prin infrastructura sa, portul asigură legătura dintre producătorii din zona Mării Negre și a Dunării și piețele externe, permițând redirecționarea rapidă a fluxurilor comerciale în funcție de evoluțiile regionale.

Contextul actual este favorabil producătorilor și comercianților români. Recolta de rapiță este bună, în timp ce problemele logistice și dificultățile de aprovizionare din alte direcții ale regiunii au creat oportunități suplimentare pentru România. Revenirea Turciei printre cumpărătorii importanți contribuie, la rândul său, la creșterea și diversificarea cererii pentru rapița românească.

O parte dintre fluxurile comerciale dezvoltate în această perioadă ar putea deveni permanente chiar și după revenirea exporturilor ucrainene la niveluri normale. Traderii și procesatorii ar putea păstra relațiile construite cu furnizorii români dacă acestea se vor dovedi eficiente și stabile.

În acest scenariu, avantajul României nu s-ar limita la rezultatele unui singur sezon. Consolidarea relațiilor dintre fermieri, traderi și procesatori, susținută de poziția geografică și de infrastructura portuară a Constanței, ar putea transforma oportunitatea creată de actualele dificultăți regionale într-un avantaj comercial pe termen mai lung.

Perspectivele pentru următoarea recoltă sunt însă mai complicate. Deficitul de umiditate din sol afectează pregătirea terenurilor și poate îngreuna însămânțarea rapiței de toamnă în mai multe țări din regiunea Mării Negre și a Dunării.

În aceste condiții, evoluția vremii ar putea deveni principalul obstacol în extinderea suprafețelor cultivate, chiar dacă rapița continuă să fie o cultură atractivă pentru fermieri, susținută de cererea ridicată și de perspectivele comerciale favorabile. Astfel, agricultorii se confruntă cu un contrast tot mai evident: sezonul actual este favorabil, însă riscurile pentru recolta din 2027 cresc.

Cantitatea de precipitații din perioada următoare va avea un rol esențial în înființarea noilor culturi. Dacă deficitul de apă se va menține, suprafețele însămânțate cu rapiță ar putea fi reduse sau afectate, ceea ce ar pune presiune suplimentară asupra ofertei regionale și ar putea deschide o nouă etapă de tensiuni pe piața rapiței.