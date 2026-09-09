Recolta de șampanie, lovită de vremea extremă. Producătorii scot vinurile din rezerve

Șampania franceză se confruntă cu una dintre cele mai neobișnuite recolte din ultimii ani. Înghețul și temperaturile extreme au redus drastic cantitatea de struguri, forțând producătorii să apeleze la rezerve. Paradoxal, însă, anul dificil din punct de vedere cantitativ ar putea aduce un vin cu o calitate excepțională.

Producătorii de șampanie din Franța se pregătesc să apeleze la vinurile păstrate în rezerve, după ce înghețul din primăvară și valurile de căldură din timpul verii au redus recolta de struguri din acest an. În ciuda cantității mai mici, specialiștii estimează că vinul obținut ar putea avea o calitate printre cele mai bune din ultimii ani.

Fenomenele meteorologice extreme care au afectat Franța, al doilea cel mai mare producător de vin din lume, au determinat începerea culesului mai devreme decât oricând în unele regiuni. Printre acestea se numără și Champagne, zona în care își au originea unele dintre cele mai cunoscute mărci de șampanie, precum Moët & Chandon și Bollinger.

Recoltarea strugurilor a început atât de devreme încât unii viticultori au fost nevoiți să își scurteze vacanțele de vară, în timp ce culegătorii au fost chemați la muncă înainte de termen, potrivit lui Maxime Toubart, co-președinte al Comitetului Interprofesional al Vinurilor din Champagne (CIVC).

Producătorii de șampanie și-au redus de mai mulți ani obiectivele de producție, pe fondul scăderii consumului global de alcool și al incertitudinilor economice care afectează cererea. În același timp, industria urmărește cu atenție și impactul potențial al politicilor tarifare americane asupra exporturilor.

Ministerul Agriculturii din Franța a anunțat luni că producția de vin din regiunea Champagne este estimată să ajungă la aproximativ jumătate din nivelul înregistrat anul trecut. Estimarea autorităților ar putea fi însă semnificativ diferită de calculele producătorilor deoarece casele de șampanie au posibilitatea de a utiliza vinurile păstrate în rezervă din anii cu recolte mai bune pentru a compensa producțiile mai slabe.

O mare parte din șampanie este obținută prin combinarea vinurilor provenite din mai multe recolte, ceea ce le oferă producătorilor o anumită flexibilitate în anii dificili. Astfel, deși este de așteptat ca rezervele să fie utilizate în acest an pentru a acoperi deficitul de producție, unele case ar putea decide să păstreze o parte din stocuri pentru viitoarele amestecuri.

Toubart a explicat că unii producători ar putea opta fie să păstreze o cantitate mai mare de vin în rezervă pentru viitoarele amestecuri, fie să reducă volumul de șampanie îmbuteliat.

„Unii producători ar putea prefera să păstreze vin în rezervă pentru amestecuri viitoare sau să îmbutelieze mai puţin”, a spus Toubart.

În pofida recoltei mai mici de struguri, producătorii de șampanie descriu calitatea vinului din acest an drept excepțională. Strugurii au ajuns la un nivel bun de coacere, iar lipsa mucegaiului a contribuit la obținerea unei materii prime de calitate. Totuși, temperaturile ridicate din timpul verii au dus la acumularea unei cantități mai mari de alcool, ceea ce ar putea complica procesul de vinificație.

Sebastien Debuisson, director tehnic în cadrul Comitetului Interprofesional al Vinurilor din Champagne (CIVC), consideră că nivelul ridicat al calității face ca recolta slabă din punct de vedere cantitativ să fie mai ușor de acceptat pentru producători.

„Faptul că există o calitate bună face ca randamentul slab să fie puţin mai uşor de acceptat”, a declarat Debuisson.

În fiecare an, aproximativ 310 milioane de sticle de șampanie franțuzească, produsă sub o indicație geografică strict controlată, sunt comercializate în întreaga lume. În același timp, peste un miliard de sticle sunt păstrate în pivnițe, urmând să fie scoase pe piață și consumate la momentul considerat potrivit de producători.