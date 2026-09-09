Alexandru Petrescu(ASF): România are nevoie de mai mulți investitori și mai multă finanțare pentru economia reală

România poate beneficia de integrarea mai profundă a piețelor europene de capital, însă inițiativele adoptate la nivelul Uniunii Europene trebuie să genereze oportunități concrete inclusiv pentru piețele aflate în dezvoltare. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, susține că obiectivul trebuie să fie atragerea mai multor investitori, creșterea lichidității și facilitarea accesului companiilor românești la finanțare.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Simpozionului Hellenic Capital Market Commission (HCMC), desfășurat la Atena, unde reprezentanți ai autorităților europene și ai industriei financiare au discutat despre viitorul piețelor de capital și Uniunea Economiilor și Investițiilor (Savings and Investments Union – SIU).

Președintele ASF consideră că proiectul european poate reprezenta o oportunitate importantă pentru România și pentru celelalte piețe aflate în dezvoltare, dacă măsurile adoptate la nivel european vor produce efecte concrete în toate statele membre.

„Potrivit discuțiilor dedicate viitorului piețelor de capital europene și Uniunii Economiilor și Investițiilor (Savings and Investments Union – SIU), am subliniat că SIU poate reprezenta un accelerator important pentru România și pentru alte piețe aflate în dezvoltare, cu condiția ca inițiativele europene să se traducă în oportunități concrete și măsurabile pentru toate statele membre. SIU poate contribui la transformarea economiilor în investiții pe termen lung, la creșterea numărului de companii investibile și la eliminarea barierelor practice care separă piețele naționale de capitalul european.”

Alexandru Petrescu a pus accentul pe necesitatea ca integrarea europeană a piețelor de capital să fie însoțită de dezvoltarea unor mecanisme locale puternice, astfel încât avantajele să ajungă și la companiile și investitorii din România.

„Obiectivul nostru trebuie să fie combinarea dimensiunii europene cu puncte de acces locale puternice, generând mai mulți investitori, o lichiditate mai profundă, emitenți români mai puternici și mai multă finanțare pentru economia reală”.

Președintele ASF a participat la discuții alături de reprezentanți ai autorităților europene de reglementare și ai industriei financiare.