Alexandru Petrescu(ASF): România are nevoie de mai mulți investitori și mai multă finanțare pentru economia reală
SURSĂ FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
România poate beneficia de integrarea mai profundă a piețelor europene de capital, însă inițiativele adoptate la nivelul Uniunii Europene trebuie să genereze oportunități concrete inclusiv pentru piețele aflate în dezvoltare. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, susține că obiectivul trebuie să fie atragerea mai multor investitori, creșterea lichidității și facilitarea accesului companiilor românești la finanțare.
Declarațiile au fost făcute în cadrul Simpozionului Hellenic Capital Market Commission (HCMC), desfășurat la Atena, unde reprezentanți ai autorităților europene și ai industriei financiare au discutat despre viitorul piețelor de capital și Uniunea Economiilor și Investițiilor (Savings and Investments Union – SIU).
Alexandru Petrescu: SIU poate fi un accelerator important pentru România
Președintele ASF consideră că proiectul european poate reprezenta o oportunitate importantă pentru România și pentru celelalte piețe aflate în dezvoltare, dacă măsurile adoptate la nivel european vor produce efecte concrete în toate statele membre.
„Potrivit discuțiilor dedicate viitorului piețelor de capital europene și Uniunii Economiilor și Investițiilor (Savings and Investments Union – SIU), am subliniat că SIU poate reprezenta un accelerator important pentru România și pentru alte piețe aflate în dezvoltare, cu condiția ca inițiativele europene să se traducă în oportunități concrete și măsurabile pentru toate statele membre.
SIU poate contribui la transformarea economiilor în investiții pe termen lung, la creșterea numărului de companii investibile și la eliminarea barierelor practice care separă piețele naționale de capitalul european.”
Mai mulți investitori și mai multă finanțare pentru economia reală
Alexandru Petrescu a pus accentul pe necesitatea ca integrarea europeană a piețelor de capital să fie însoțită de dezvoltarea unor mecanisme locale puternice, astfel încât avantajele să ajungă și la companiile și investitorii din România.
„Obiectivul nostru trebuie să fie combinarea dimensiunii europene cu puncte de acces locale puternice, generând mai mulți investitori, o lichiditate mai profundă, emitenți români mai puternici și mai multă finanțare pentru economia reală”.
Președintele ASF a participat la discuții alături de reprezentanți ai autorităților europene de reglementare și ai industriei financiare.
„Am apreciat, de asemenea, oportunitatea de a face schimb de opinii cu un panel remarcabil de reprezentanți ai autorităților europene și ai industriei financiare. Perspectivele oferite de Vassiliki Koularmani (HCMC), Iliana Lani (ESMA), Prof. Chiara Mosca (CONSOB), Agathi Pafili (Capital Group) și Carlos San Basilio (CNMV) au contribuit la o dezbatere valoroasă privind modul în care Europa poate construi piețe de capital mai profunde, mai competitive și mai bine integrate.
Mulțumesc Hellenic Capital Market Commission pentru organizarea acestui forum de înalt nivel și tuturor participanților pentru schimbul de idei privind consolidarea competitivității Europei prin investiții, inovare și piețe de capital mai integrate”.
Recomandările noastre
Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.