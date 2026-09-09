Avertisment pentru șoferii din România. Ponta: Trebuie să vă așteptați însă ca prețurile benzinei și motorinei la pompă să crească

Victor Ponta avertizează asupra unei posibile creșteri a prețurilor benzinei și motorinei în România, după un nou atac cu drone asupra terminalului petrolier de la Novorossiisk. Fostul premier susține că tranzitul petrolului către România ar fi din nou întrerupt și că efectele s-ar putea transmite ulterior către prețurile alimentelor și ale altor produse.

Victor Ponta susține că o parte importantă a necesarului de petrol al României este acoperită prin importuri din Kazahstan, iar materia primă ajunge la Marea Neagră prin infrastructura de la Novorossiisk, înainte de a fi transportată cu nave către rafinăriile din România.

„România își asigură peste 60% din necesarul de petrol prin importuri din Kazahstan, folosind conducta și terminalul de la Novorossiisk, deoarece Kazahstanul nu are ieșire directă la Marea Neagră. Petrolul este transportat apoi cu navele către rafinăriile din România, pentru prelucrare. Așa se întâmpla până de curând”, afirmă Victor Ponta.

Fostul premier susține că acest circuit a mai fost afectat de atacurile ucrainene și afirmă că situația revenise ulterior la normal.

Potrivit lui Ponta, terminalul petrolier de la Novorossiisk a fost atacat din nou cu drone în cursul nopții, ceea ce ar fi dus la o nouă întrerupere a tranzitului petrolului către România.

„Noaptea trecută, terminalul petrolier de la Novorossiisk a fost atacat din nou de drone ucrainene. În aceste condiții, tranzitul petrolului către România este din nou întrerupt. Nu știe nimeni pentru cât timp. Nu știe nimeni de unde mai poate România să importe petrol, în condițiile în care și războiul din Golf continuă. Nu știe nimeni la ce preț putem cumpăra petrol și în ce cantități!”, afirmă Victor Ponta.

În acest context, fostul premier avertizează că o eventuală perturbare a aprovizionării cu petrol ar putea avea efecte asupra prețurilor carburanților.

Victor Ponta susține că românii ar trebui să se aștepte la creșteri ale prețurilor la pompă și avertizează că efectele s-ar putea transmite mai departe în economie, inclusiv prin costurile de transport și producție.

„Trebuie să vă așteptați însă ca prețurile benzinei și motorinei la pompă să crească. Și, odată cu ele, vor crește prețurile alimentelor și ale tuturor celorlalte produse!”, afirmă fostul premier.

Ponta leagă prețul carburanților și de costurile pentru transportul rutier de mărfuri și pentru agricultură, unde motorina este utilizată pentru tractoare și alte utilaje.

El susține totodată că eventualele probleme în activitatea rafinăriilor din România ar putea avea consecințe și asupra veniturilor bugetare provenite din taxele și accizele aplicate carburanților.

Fostul premier lansează și un atac la adresa actualei conduceri a țării, pe care o acuză că nu oferă informații și soluții în privința situației.

„Nu vă așteptați ca cineva din Guvernul României să ofere vreo informație! Nu vă așteptați ca ministrul USR de Externe să îndrăznească să întrebe ceva la Kiev! Nu vă așteptați ca miniștrii USR ai Transporturilor și Economiei să facă vreo analiză sau vreun demers! Nu vă așteptați ca cineva din conducerea României să aibă vreo idee sau vreo soluție!”, afirmă Victor Ponta.

Fostul premier își încheie mesajul susținând că încearcă să explice cauzele care, în opinia sa, ar urma să determine noi scumpiri.