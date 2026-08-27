Prețuri carburanți, 27 august. Benzina și motorina rămân la niveluri ridicate. Cât plătesc șoferii pentru un litru

SURSA FOTO: Dreamstime - Pompă de benzină la o stație de alimentare cu carburanți

Prețurile carburanților au rămas stabile joi, 27 august 2026, fără modificări față de ziua precedentă. Benzina standard costă în medie 9,55 lei pe litru, în timp ce motorina se menține peste pragul de 10 lei, la o medie națională de 10,23 lei pe litru. Diferențele sunt însă considerabile față de sfârșitul lunii iunie, atât benzina, cât și motorina fiind cu peste 10% mai scumpe.

Datele centralizate pentru joi, 27 august, arată o zi fără noi scumpiri la pompă. Prețul mediu al benzinei standard este de 9,55 lei/litru, valoare calculată pe baza tarifelor din 1.556 de stații.

La nivel național, benzina poate fi găsită la prețuri cuprinse între 9,48 și 9,67 lei/litru. Față de ziua precedentă, media nu s-a modificat.

Comparativ cu 30 iunie, situația este însă diferită. Benzina este mai scumpă cu 89 de bani pe litru, ceea ce reprezintă o creștere de 10,3%.

În cazul motorinei standard, media națională este de 10,23 lei/litru, pe baza prețurilor raportate în 1.497 de stații. Și în acest caz, prețul este neschimbat față de ziua precedentă.

Motorina se vinde cu valori cuprinse între 10,09 și 10,77 lei/litru. Comparativ cu 30 iunie, prețul mediu a crescut cu 1,01 lei/litru, respectiv cu 11%.

Nici prețul GPL nu s-a modificat față de ziua precedentă. Media națională este de 4,63 lei/litru, conform datelor provenite de la 383 de stații.

Prețurile variază între 4,28 și 4,99 lei/litru. Față de 30 iunie, GPL-ul s-a scumpit cu 8 bani pe litru, echivalentul unei creșteri de 1,8%.

Cele mai mici prețuri identificate joi sunt de 9,48 lei/litru pentru benzina standard, la o stație Rompetrol din Brăila, 10,09 lei/litru pentru motorina standard, la o stație DHR din Cluj-Napoca, și 4,28 lei/litru pentru GPL, la o stație Rompetrol din Buftea, județul Ilfov.

În marile orașe, diferențele sunt reduse în cazul benzinei. București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Brașov, Craiova și Oradea au toate o medie de 9,55 lei/litru pentru benzina standard.

La motorină apar diferențe de câțiva bani. În București, litrul costă în medie 10,22 lei, iar în Cluj-Napoca și Brașov media este de 10,23 lei.

În Timișoara, Constanța și Oradea, motorina ajunge la o medie de 10,24 lei/litru. În Iași, media este de 10,22 lei, iar dintre marile orașe analizate cel mai mic nivel este înregistrat la Craiova, cu 10,21 lei/litru.

PretCarburant.ro monitorizează 1.836 stații din toată țara la fiecare două ore.

Diferențe apar și între județe. Gorj are cea mai mică medie pentru benzina standard, de 9,53 lei/litru, în timp ce Bistrița-Năsăud se află la polul opus, cu 9,57 lei/litru.

Situația este similară în cazul motorinei. Cea mai redusă medie județeană este în Gorj, de 10,19 lei/litru, iar cea mai ridicată este în Bistrița-Năsăud, unde litrul de motorină costă în medie 10,27 lei.

Pe piața internațională, petrolul Brent este cotat la 86,47 dolari pe baril, cu 0,60 dolari peste cotația precedentă.

Comparativ cu nivelul de la 30 iunie, când barilul era cotat la 73,66 dolari, creșterea este de 17,4%.