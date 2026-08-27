Alertă la granița României. O țintă aeriană a fost detectată lângă Tulcea. MApN: Nu au fost pătrunderi în spațiul aerian național

O țintă aeriană a fost detectată joi dimineață, 27 august, în apropierea frontierei României, la aproximativ trei kilometri nord de Vâlcove, Ucraina. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că sistemele de apărare aeriană cu baza la sol au fost trecute în stare de alertă, iar populația din nordul și estul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert. Alerta aeriană a încetat la ora 08:35, fără ca spațiul aerian al României să fi fost încălcat.

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de joi, 27 august, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a identificat o țintă aeriană aflată la aproximativ trei kilometri nord de localitatea Vâlcove, din Ucraina, într-o zonă aflată în proximitatea frontierei cu România.

„În dimineața zilei de joi, 27 august, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ 3 km nord de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

În urma detectării țintei, autoritățile militare au dispus trecerea sistemelor de apărare aeriană cu baza la sol în stare de alertă.

„Sistemele de apărare aeriană cu baza la sol au fost trecute în stare de alertă”, a precizat MApN.

Situația a determinat și activarea mecanismelor de avertizare a populației din zonele apropiate frontierei.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor necesare pentru alertarea populației din nordul și estul județului Tulcea.

Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 06:54.

„Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea, care a transmis un mesaj RO-Alert la ora 06.54”, a transmis Ministerul Apărării.

Măsura a avut caracter preventiv, în contextul în care ținta aeriană se afla foarte aproape de frontiera României.

Ministerul Apărării a precizat că, pe parcursul incidentului, sistemele de supraveghere nu au detectat nicio pătrundere în spațiul aerian național.

„Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național”, a subliniat MApN.

Astfel, ținta identificată de radarele militare a rămas în afara teritoriului aerian al României, potrivit datelor comunicate de autorități.

Ulterior, Ministerul Apărării a revenit cu o actualizare și a anunțat încetarea alertei aeriene.

„Alerta aeriană a încetat la 08.35”, a transmis MApN.

Autoritățile nu au oferit, în informațiile comunicate, detalii suplimentare privind natura țintei aeriene detectate.

Zona județului Tulcea și a Deltei Dunării se află în imediata apropiere a sudului Ucrainei, iar evoluțiile militare din regiune sunt monitorizate constant de sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale.