Țintă aeriană detectată în apropierea României. Autoritățile au emis RO-Alert în nordul județului Tulcea

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că miercuri, 26 august, în jurul orei 22:30, a fost detectată o țintă aeriană la nord de Vâlcove, în Ucraina, în proximitatea frontierei cu România.

În urma notificării transmise de Centrul Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea.

Mesajul de avertizare a fost transmis la ora 23:05 și a vizat populația din zona de nord a județului Tulcea, în contextul detectării țintei aeriene în apropierea graniței României.

„Miercuri, 26 august, în jurul orei 22:30, a fost detectată o țintă aeriană la nord de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România. În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert, valabil pentru nordul județului Tulcea, la ora 23:05”, arată informațiile publicate de Ministerul Apărării Naționale (MApN) pe Facebook.

La scurt timp, Forțele Aeriene Române au luat măsuri pentru monitorizarea situației. La ora 23:10, un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT a fost ridicat de la sol pentru a supraveghea evoluția situației aeriene.

Astfel, între detectarea țintei aeriene și decolarea elicopterului românesc au trecut aproximativ 40 de minute, iar autoritățile au activat sistemele de avertizare și monitorizare în zona de frontieră.

„Un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol la ora 23:10 pentru monitorizarea situației. Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile”, a conchis Ministerul Apărării Naționale.

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