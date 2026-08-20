Alertă în Marea Neagră, în apropierea platformei Neptun Deep. Un F-16 românesc a intervenit pentru distrugerea unei drone marine

O dronă marină de mici dimensiuni a fost distrusă joi de Armata Română, după ce a fost detectată în apropierea lucrărilor de la platforma Neptun Deep din Marea Neagră. Intervenția a fost realizată cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc, după ce drona a fost observată la câteva sute de metri de infrastructura din zonă.

Anunțul privind distrugerea dronei a fost făcut de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță. Ulterior, Ministerul Apărării Naționale nu a confirmat informația potrivit căreia aparatul era încărcat cu explozibil, iar ministrul și-a editat postarea inițială de pe Facebook pentru a elimina această mențiune.

Potrivit MApN, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intervenit joi în cazul unei drone maritime aflate în derivă în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 80 de mile marine est de Constanța.

„Una dintre aeronave a angajat ținta și a executat foc cu tunul de bord asupra acesteia, ținta fiind lovită”, a transmis MApN.

Prezența dronei a fost semnalată în jurul orei 06:28 de o navă comercială. Una dintre aeronavele F-16 a angajat ținta și a executat foc cu tunul de bord, lovind drona. În același timp, o navă a Gărzii de Coastă, având la bord o echipă EOD a Forțelor Navale Române, s-a deplasat către zona în care se afla drona pentru efectuarea verificărilor. MApN nu a precizat în informarea oficială dacă drona avea sau nu o încărcătură explozivă.

„O navă a Gărzii de Coastă, cu o echipă EOD a Forțelor Navale Române la bord, se deplasează către zona în care se află drona maritimă, pentru efectuarea de verificări”, a informat MApN.

În mesajul publicat inițial pe Facebook, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, anunța că drona marină fusese distrusă de Armata Română cu tunul de bord al unui F-16 românesc în zona platformei Neptun Deep.

Potrivit informațiilor prezentate inițial de ministru, Garda de Coastă a informat autoritățile în cursul dimineții despre existența dronei marine în apropierea platformei, în Zona Economică Exclusivă a României, la aproximativ 80 de mile marine est de Constanța.

La nivelul Ministerului Apărării Naționale a fost creată o celulă de comandă, care a solicitat, la nivel NATO, preluarea comenzii la nivelul Armatei Române.

În urma analizelor și în coordonare cu șeful statului, autoritățile au decis distrugerea dronei pentru protejarea vieților celor câteva sute de persoane care lucrau pe platformă și pentru securizarea infrastructurii critice.

Pentru intervenție, două avioane de vânătoare F-16 românești au fost ridicate de la sol, având ordin de tragere. Ministrul a precizat în postarea inițială că drona fusese distrusă în siguranță și că aceasta era încărcată cu explozibil.

Ulterior, această informație a fost eliminată din postarea lui Radu Miruță, iar MApN nu a confirmat public, în informarea transmisă ulterior, existența unei încărcături explozive.

Ministrul a mai transmis că, prin canalul de comunicare directă creat recent cu partea ucraineană, autoritățile române au primit confirmarea oficială că drona nu este de proveniență ucraineană.

„Drona marină distrusă de Armata Română cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc acum câteva momente, în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. În cursul acestei dimineți, am fost informați de Garda de Coastă despre existența unei drone marine la câteva sute de metri de lucrările desfășurate pentru extracția gazelor la platforma Neptun Deep, în zona economică exclusivă, la 80 de mile est de Constanța. A fost creată o celulă de comandă la nivelul MApN, care a solicitat la nivel NATO preluarea comenzii la nivelul Armatei Române. În urma analizelor efectuate și în coordonare cu Președintele României, pentru a proteja viețile celor câteva sute de oameni care lucrau pe platformă și pentru securizarea infrastructurii critice, a fost luată decizia de distrugere a dronei. Pentru rapiditate, două avioane de vânătoare F-16 românești au fost ridicate de la sol, cu ordin de tragere. Drona a fost distrusă în siguranță. Prin canalul de comunicare directă creat de curând cu partea ucraineană, am primit confirmarea oficială că nu este de proveniență ucraineană”, a scris Miruță pe Facebook.

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Nicușor Dan a felicitat Armata Română și piloții celor două avioane F-16 românești implicați în misiune. Șeful statului a transmis, de asemenea, aprecieri Gărzii de Coastă pentru promptitudinea cu care a semnalat prezența dronei în zonă.

Nicușor Dan a subliniat că intervenția a avut loc într-un timp foarte scurt, iar prioritatea principală a fost protejarea oamenilor aflați pe platformă și menținerea infrastructurii critice în afara oricărui pericol.

„Felicit Armata Română și piloții celor două avioane de vânătoare F-16 românești pentru succesul misiunii de distrugere a dronei marine aflate în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Felicit și Garda de Coastă pentru promptitudinea cu care a semnalat prezența dronei în zonă. O acțiune contra timp, în care prioritatea zero a fost protejarea vieții oamenilor care lucrau pe platformă și păstrarea infrastructurii critice în afara oricărui potențial pericol. Condamn cu toată fermitatea intensificarea acestor tipuri de incidente iresponsabile din partea Federației Ruse. Rămânem vigilenți alături de aliații din NATO pentru a ne apăra și a respinge astfel de provocări”, a scris Nicușor Dan pe X.

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Felicit Armata Română și piloții celor două avioane de vânătoare F-16 românești pentru succesul misiunii de distrugere a dronei marine aflate în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Felicit și Garda de Coastă pentru promptitudinea cu care a semnalat prezența dronei… pic.twitter.com/iq8dVkcoXH — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 20, 2026

Incidentul s-a produs în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea infrastructurii Neptun Deep, la aproximativ 80 de mile marine est de Constanța. Drona a fost lovită de un F-16 cu tunul de bord, iar o echipă EOD a Forțelor Navale Române urma să efectueze verificări asupra acesteia. În ceea ce privește informația că aparatul era încărcat cu explozibil, aceasta a fost prezentată inițial de ministrul Apărării, dar a fost ulterior eliminată din postarea sa și nu a fost confirmată de MApN.